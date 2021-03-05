Дети ленинградской блокады просят наделить их статусом

Рожденным в последние месяцы блокады Ленинграда дали право на льготы, но не на сам статус. Фото: Александр ГЛУЗ

В середине февраля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что соцвыплатами нужно обеспечить петербуржцев, которые в годы войны оказались внутри блокадного кольца, но за пределами Ленинграда. Инициатива вновь всколыхнула болезненный вопрос статуса блокадника: за последние 32 года закон поделил ленинградцев на три «сорта», и далеко не все считают такое деление справедливым.

ВЕТЕРАНЫ «ВНЕ ЗАКОНА»

На сегодня в число ветеранов Великой Отечественной входят четыре категории ленинградцев, оставшихся в блокаде. Первые – участники войны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда». Вторые – обладатели знака «Житель блокадного Ленинграда». Третьи – работники ПВО, аэродромов и других важнейших объектов. Четвертые – тыловики.

Но ряд тех, кого коснулась блокада, ни в одну из этих групп не попал. Ведь, чтобы стать жителем блокадного Ленинграда официально и получить знак, нужно было пробыть в окруженном городе минимум четыре месяца и суметь доказать это документально. Временной ценз появился в 1989 году с введением знака «Жителю блокадного Ленинграда». Изначально знак был памятным и никаких льгот не обещал.

Все изменилось, когда в деле появились соцвыплаты и госпенсии по инвалидности. Начислять их стали на основании знака, а блокадники без статуса остались не у дел. Доказать свое право на статус и льготы они пытались последние 20 лет. Сначала попытки отменить четырехмесячный ценз наталкивались на отказ Смольного и протесты «официальных» ветеранов. К 2009-му идея дошла до Госдумы, но увязла уже на федеральном уровне.

За последние 32 года закон поделил ленинградцев на три «сорта». Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За 20 лет парламент Петербурга подготовил с десяток законопроектов, затрагивающих статус блокадника и процедуру его присвоения. Последний, от 2013 года, предлагает вручать знак петербуржцам, рожденным в Ленинграде вплоть до снятия блокады. При этом малыш должен появиться на свет от мамы, которая пробыла в городе все 900 дней. Таких горожан, по последним подсчетам авторов законопроекта, около тысячи.

– Это унижение людей: дети, рожденные в последние месяцы блокады, должны иметь те же права, что и остальные блокадники. Они точно так же могли погибнуть. Они точно так же стали жертвами войны. Состояние матерей не могло не сказаться на их здоровье, – подчеркивает один из авторов законопроекта, депутат Алексей Ковалев.

По мнению парламентария, уж лучше наделить статусом нескольких лукавящих граждан, нежели оставить без него хоть одного блокадника. Тем более что финансовые возможности у государства, уверен Ковалев, есть: с каждым днем ветеранов, увы, становится меньше.

НЕ ПОДАРОК, А ПРИЗНАНИЕ ОШИБКИ

С большим трудом блокадники «вне закона» смогли добиться права на льготы: с начала 2020 года региональную соцподдержку, сравнимую с федеральной, оказывают всем петербуржцам, пробывшим в блокадном Ленинграде хотя бы день.

– За льготы – спасибо, но у нас должен быть официальный статус жителя блокадного Ленинграда, – подчеркивает сотрудница Русского музея, рожденная в блокадном Ленинграде в октябре 1943 года, Евгения Куприянова.

Мама Евгении Ефимовны – создательницы общественного объединения «Рожденные в блокадном 43-м» – пробыла в Ленинграде все 900 дней, но родила дочь, по мнению законодателя, слишком поздно для того, чтоб считать ее «настоящим» ветераном. Блокадница поддерживает отмену четырехмесячного ценза не только для детей блокадных матерей, но и в целом.

Блокадники без статуса считают временной ценз унижением и дискриминацией. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вместе с сыном Георгием Куприянова создала две петиции – на change.org и сайте «Российская общественная инициатива». Обе ссылаются на то, что временной ценз ничем не обоснован и, более того, противоречит Конституции и позиции Конституционного суда.

– Мы не должны объяснять, почему мы хотим устранить очевидную необоснованную дискриминацию. Это нам должны объяснить, почему она вообще существует, да еще уже 32 года, – объясняет Георгий Куприянов. – Отмена временного ценза, который не влияет на факт рождения и выживания человека в блокаде, – это запоздалый возврат долга и признание ошибки, а не подарок.

Вот только перемены в основаниях получения статуса блокадника затронут не только Петербург, но и всю страну.

– Вопрос приравнивания этой категории граждан к ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», может быть решен только на федеральном уровне, – подытоживает Комитет по соцполитике Санкт-Петербурга.

МНЕНИЕ «ЗА»:

Елена ТИХОМИРОВА, председатель правления Санкт Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», блокадница (родилась в 1934 году):

– Блокада сказалась не только на тех, кто ее пережил, но и на их потомках вплоть до третьего поколения. Трудились в Ленинграде в военные годы все – и дети, и взрослые. Но всех подряд медалью «За оборону Ленинграда» не награждали: тетю Машу – наградили, а тетю Дашу, которая почти так же работала за соседним станком, – нет.

43 года о блокадниках вообще не говорили, и только в 1989-ом учредили памятный знак. Никто тогда еще не знал, что это выльется в деньги и льготы. Так и получилось несколько «сортов» блокадников.

Мы выступаем за то, чтобы детей матерей, которые пережили блокаду и родили в блокадном Ленинграде, получили статус, вне зависимости от проведенного в городе срока. Остальных блокадников и участников войны это никак не оскорбит, ведь сами они и так уже имеют статус и льготы.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»:

Елена ПОЖАРСКАЯ, внучка и дочь участников войны, в том числе награжденных медалью «За оборону Ленинграда»:

– Нельзя стать ветераном Великой Отечественной войны, проведя один день в блокадном Ленинграде в младенческом возрасте. По такой логике, к числу ветеранов можно отнести рожденных и после снятия блокады, и в послевоенное время.

Я понимаю, что очень много домовых книг сгорело, что проверить каждого было невозможно. Но не стоило вводить четырехмесячный ценз. Также не думаю, что надо было включать жителей блокадного Ленинграда в число ветеранов. Все это вызывает некоторое озлобление: обидно и тем, и другим, и больше всего – за память тех, кто действительно сражался за жизнь и мир все 900 ленинградских дней.

КОНКРЕТНО:

В городе на Неве живут (по данным Комитета по соцполитике Санкт-Петербурга на 2 марта 2021 года):

– 2854 человека, награжденных медалью «За оборону Ленинграда»;

– 64 028 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

– 2006 блокадников без статуса, которые обратились за получением льгот.

КСТАТИ:

Манипуляциями со статусом «Ребенок войны» проблему детей блокады не решишь: и по словам законотворцев, и по мнению блокадников, это слишком широкая категория. Рожденные в Ленинграде в 1943-ем выступают категорически против приравнивания себя к тем, кто провел детство в регионах, не затронутых войной.