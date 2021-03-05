Погода на 8 марта в Санкт-Петербурге: без осадков, но с «минусом»

8 марта обещает быть с сугробами, но без метелей. Фото: Олег ЗОЛОТО

На носу Международный женский день - самый весенний праздник года. И всем хочется, чтобы он был ясным и солнечным. Какой будет погода на 8 марта в Санкт-Петербурге, «Комсомольская правда» узнала у главного городского синоптика Александр Колесова.

- Всю эту неделю продлится похолодание, зимняя погода. С 6 на 7 марта ждем прохождения циклона, который принесет нам и снег и усиление ветра, метели. Потом ветер ослабеет. 8 марта ждем, что уже не будет осадков, но температура воздуха окажется низкой, градусов пять со знаком «минус», - рассказал специалист гидрометцентра.

Самые морозы синоптики ожидают в ночь на 9 марта - до - 11 градусов в Петербурге и до -15...-20 в Ленинградской области. Но днем будет не настолько холодно: -3...-8 Цельсия. В ночь на 10 марта тоже подморозит (до -10 в Петербурге), но уже днем температура поднимется к околонулевой отметке. А потом и вовсе выйдет в плюс.

- Потепление, с плюсовыми температурами мы ожидаем во второй декаде марта, числа с 11-го, - отметил Александр Колесов.

Таким образом, природа все же подарит ясный и солнечный праздник всем прекрасным жительницам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ну а окончательный поворот на весну синоптики обещают ближе к началу апреля.