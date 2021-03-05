В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 28 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Александр Беглов в пятницу, 5 марта 2021 года, подписал распоряжение в соответствии с которым коронавирусные ограничения продлили в Санкт-Петербурге до 28 марта. Речь идет лишь о части запретов.

- По 28 марта продлеваются ограничения на проведение публичных мероприятий, на деятельность ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов, - рассказали в Смольном.

Также о 28 марта люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать самоизоляцию. Работодатели таких петербуржцев должны переводить сотрудников на дистанционную работу, чтобы избежать риска заражения.

- Для исполнительных органов государственной власти организация досуговых и торжественных мероприятий с очным присутствием граждан допускается только по поручению Губернатора Санкт Петербурга, - добавили в администрации города.

А вот о детских лагерях можно позабыть. Ограничение на организацию отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Петербурге продлевается аж до 30 марта.

Все остальные ограничения сохраняются пока до 15 мая. Разумеется, масочный режим остается обязательным.