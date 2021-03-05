Власти призвали не «очернять» памятник погибшим врачам Петербурга из-за двойного открытия

"Печальный ангел" поселился на набережной Карповки у Первого меда. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Петроградского района Петербурга Иван Громов высказался по поводу шумихи, возникшей из-за тройного открытия памятника погибшим от коронавируса медикам. Изначально общественники-инициаторы планировали сделать это 4 марта, но 3 числа на Карповку приехал губернатор. А утром следующего дня - глава Комздрава. В итоге получилось две церемонии открытия, одно возложение цветов и небольшой скандал.

- Искренне удивлен тому количеству негатива, которое обрушилось на ситуацию с открытием скульптуры «Печальный ангел». Чтобы досужие домыслы больше не очерняли этот символ светлой памяти погибшим медикам, восстановил всю хронологию событии и рассказываю как все было на самом деле, - написал Громов в Своем Инстаграме.

Он добавил, что активистки - Ирина Маслова и Галина Артеменко обратились к нему с идеей 30 сентября. Потом были переговоры с меценатами, согласования с комитетами Смольного и так далее. Все это время, по словам чиновник, он был на связи с общественницами.

- Весь этот проект – результат совместной работы многих людей <...> Ни один из них не стал бы меряться вкладом в благое дело. Считаю и я такой подход неуместным - он противоречит самой идее установки скульптуры, - отметил Иван Громов.

Впрочем, почему объявленное ранее открытие 4 марта внезапно состоялось 3 числа, так и осталось необъясненным.