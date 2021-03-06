«Планировали поднять мосты и вывести на улицу Росгвардию»: ученый рассказал, как Петербург готовили к эпидемии коронавируса в 2020 году

5 марта - ровно год с прихода нового коронавируса в Санкт-Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге продолжается ровно год: именно 5 марта в нашем городе был выявлен первый заболевший. Параллельно с работой в Северной столице развернулась грандиозная работа вирусологов и инфекционистов за рубежом, в очагах новой инфекции. О первом выезде в охваченные пандемией Китай и Италию «Комсомолке» рассказал Александр Семенов, вирусолог, помощник Генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

По словам Семенова, к таким масштабам эпидемии оказался не готов никто.

- До последнего все надеялись, что дело ограничится какими-то локальными относительно небольшими вспышками, - вспоминает ученый. - Когда все только началось, я — тогда еще заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имениПастера - как официальный эксперт ВОЗ, первым из российских ученых отправился в Китай в составе международной исследовательской группы. Больше всего во время этой поездки меня удивила, конечно, мобилизационная работа китайцев. Все, что у нас только-только начинало делаться весной — строительство временных госпиталей, подготовки специалистов, введение режима повышенной готовности и прочего — у них было готово уже в январе, когда SARS-CoV-2 уже покинул пределы города Ухань и начал распространяться по всему Китаю. Тут, на мой взгляд, нужно отдать должное советским специалистам, которые в свое время налаживали систему здравоохранение в КНР.

Несмотря на то, что эпидемия ослабела, вирус никуда не делся - люди продолжают болеть и умирать. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам Семенова, ученые и врачи работали будто на фронте. Многое из увиденного в разных странах сейчас хочется стереть их памяти.

- Я никогда не забуду, как врач в одной из государственных клиник — очень хороший, опытный специалист — на моих глазах решал, кому из четырех пациентов с COVID-19 дать «подышать», а кому отказать, - вспоминает эксперт. - То есть, фактически, кого спасти, а кого оставить умирать. Конечно, он, как и остальные специалисты, выбирал не наобум — решающими факторами становились тяжесть заболевания, наличие хронических заболеваний, прогноз исхода и так далее. Но все же тогда, в первые недели, в этом всем еще толком никто не ориентировался. И вся ответственность ложилась на врача. Некому было подсказать, никто не спускал сверху никаких распоряжений — вот у тебя четверо больных, трое из них умрут. Выбирай, кто именно. Это страшно. И родственникам потом это все объяснять тоже страшно. Сейчас прошло уже больше года, но тому врачу, я знаю, до сих пор порой снятся кошмары. Никто и никогда в жизни не должен делать такой выбор

Что касается России, то здесь мы, конечно, тоже начали готовиться к «прибытию» инфекции заранее. По словам Семенова, в СМИ поначалу ничего не сообщалось, но работа проводилась грандиозная. Все те меры, которые объявлялись по телевизору, обсуждались в газетах и на интернет-сайтах — на самом деле результат очень долгих обсуждений, споров, планирования и так далее.

- И я хочу сказать, что многое из того, что обсуждалось, к счастью, так и не воплотилось в жизнь, - признается ученый. - В Санкт-Петербурге, например, какое-то время в разработке находился сценарий жесткого карантина. Людей — всех, за исключением, пожалуй, сотрудников каких-то жизненно важных и стратегических предприятий — предполагалось запереть по домам, поднять все разводные мосты, выставить КПП на центральных улицах и вывести на улицу патрули силовых структур. Но мы этого избежали — во многом благодаря тому, что вовремя перекрыли границы с Китаем, направили весь входящий-исходящий трафик в обход страны и выиграли тем самым несколько недель на перестройку системы здравоохранения.

В Санкт-Петербурге первой с новой инфекцией столкнулись врачи больницы имени Боткина. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Дебют» SARS-CoV-2 в Петербурге наш собеседник не застал — в это время он улетел в Италию, вместе с российскими военными, помогать итальянским специалистам.

- И вот в Италии я, наверное, впервые понял и увидел, на что способен этот новый вирус, - призннается ученый. - Италия «горела» - ощущение было такое, что там идет настоящая война. Это было вдвойне страшно, если учитывать, что нам вообще свойственно некоторое, как сказали бы раньше, преклонение перед Западом — и медицина у них сильнее, и уровень жизни выше, и люди ответственнее и все такое прочее. Так вот ничего из этого Италию не спасло. Тут, конечно, надо «поблагодарить» в основном местные власти: вместо того, чтобы сразу же ввести жесткий карантин, они почему-то начали «играть» с населением. Очень часто было такое, что перекрывали какой-то регион — а жителям сообщали об этом за три-четыре дня. Естественно, все, кто мог, из этого региона успевали уехать, заражали население других регионов — и по стране в итоге прокатилась настоящая «ковидная» волна. К этому добавилась нехватка специалистов — эпидемиология, как выяснилось, вообще в Италии давно уже была «не в чести», и серьезную подготовку кадров никто не вел — низкая готовность больниц, отсутствие достаточного числа специалистов по инфекционным заболеваниям и так далее. И случился коллапс. А самое интересное, что еще и чужую помощь итальянские власти приняли далеко не сразу. И даже когда мы уже были там, нам постоянно ставили какие-то препятствия: то не пускали наших специалистов в больницы, то запрещали военным входить в какой-то регион. Параллельно чуть ли не из каждого утюга звучали речи о том, что мы на самом деле, оказывается, приехали не помогать, а набивать себе политические очки. Эпидемия в мире вообще оказалась очень тесно спаяна с политикой, и это, конечно, принесло всему миру очень многие беды. В итоге мы с местными все-таки сработались, сумели объяснить, к чему все идет, и почему с помощью нельзя медлить ни секунды. Но чего нам это стоило...

По словам Александра Семенова, противоэпидемические меры в Санкт-Петербурге могли быть куда более серьезными. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вообще, конечно, SARS-CoV-2 оказался уникальным явлением. У меня стаж работы уже больше тридцати лет, но я никогда ничего подобного в своей практике не видел — хотя, например, нас привлекали для борьбы с лихорадкой Эбола, мы часто выезжали в Африку, когда там свирепствовал ВИЧ. Новый коронавирус обманул всех наши ожидания. Поначалу, не скрою, все были уверены, что он мало отличается от обычной простуды. Ну да, вызывает пневмонию — так это не редкость. И то, что от пневмонии умирают — тоже не редкость. Но выяснилось, что он куда сложнее, заразнее и опаснее, чем кто-либо мог себе представить.

К счастью, по словам Семенова, мы избежали самых серьезных последствий. Кое-где, как мне кажется, мы ошиблись — к примеру, в Санкт-Петербурге опоздали с введением ограничительных мер буквально на две недели. Но все же наиболее трагичного и тяжелого финала удалось не допустить — хотя и довольно высокой ценой.

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