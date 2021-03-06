Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 6 марта 2021 года: Продление ограничений и поступление первой партии вакцины «ЭпиВакКорона»

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 6 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро субботы, 6 марта 2021 года. За минувший день в Северной столице зарегистрировали еще 983 случая заражения инфекцией. В Смольном называют текущую эпидситуацию крайне нестабильной – спад второй волны пандемии еще сильнее замедлился, а ключевые показатели скачут, как хотят.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 371 988 человек. Умерли от инфекции 11 274 горожан (+26 за сутки), а выздоровели 310 751 (+2 591), - сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Власти Санкт-Петербурга продлили некоторые оставшиеся ограничения по коронавирусу до 28 марта. По-прежнему запрещена работа ночных кабаре, клубов и курения кальянов, а самоизоляция горожан старше 65 лет еще на месяц становится обязательной. А про детские лагеря можно забыть и вовсе до 30 сентября.

Количество выездных бригад для вакцинации населения увеличили в три раза. Привились уже больше 260 тысяч петербуржцев. Еще хорошая новость – в Северную столицу впервые привезли альтернативу «Спутнику V» - вакцину «ЭпиВакКорона» от новосибирского «Вектора». Однако доз новой прививки пока мало – всего 1 тысяча.

«КП» продолжает вспоминать с медиками о начале пандемии в Санкт-Петербурге из-за значимого повода – ее годовщины. Накануне врачи Боткинской больницы вспомнили, как лечили самого первого больного инфекцией, итальянского студента Рикардо.

Что касается Ленобласти, то там за прошлый день заразились коронавирусом еще 144 человек (36 733 всего), 274 выздоровели (33 488), а 14 скончались (689).