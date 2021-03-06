Смольный винит морозную зиму в трехкратном увеличении платы за отопление в Санкт-Петербурге

В комитете по тарифам рассказали о предполагаемых причинах взлетевших цен на коммуналку зимой 2021 года в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» обратилась в комитет по тарифам Санкт-Петербурга, чтобы объяснить выросшую в три раза плату за отопление в жилых домах некоторых районов города. Напомним, ранее около сотне жалоб на необоснованно дорогую коммуналку получила депутата ЗакСобрания Оксана Дмитриева. Хуже всего пришлось жильцам дома №72 на улице Танкиста Хрустицкого, где в квитанции за февраль 2021 года за 1 «квадрат» площади квартиры просили заплатить 103 рубля.

Парламентарий составила топ домов с перетопами. Фото: t.me/oxdmitrieva

- Тарифы на коммунальные услуги установили еще в прошлом году. Они останутся неизменными до июля 2021-го, - рассказали «КП» в комитете по тарифам. – Предполагаем, что из-за сложившихся погодных условий этой зимой увеличился расход тепловой энергии, необходимой для обогрева помещений и поддержания комфортного температурного режима в местах общего пользования для жителей многоквартирных домов. Именно это и привело к увеличению стоимости коммунальной услуги по отоплению за указанные периоды. Однако вопрос объема потребленного ресурса находится в компетенции ГЖИ.

Эта зима была на порядок холоднее, чем прошлогодняя. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Тем временем парламентарий Дмитриева посетила несколько адресов, где были зафиксированы так называемые перетопы и требует тщательного финансового и инженерно-экономического анализа причин взлетевших цен в квитанции.

- Там, где высокая плата за тепло и холодно в квартирах нужно смотреть состояние фасадов домов и инженерных систем. По адресу Гашека 4 корпус 1 дом разделен на несколько корпусов - там, где обслуживает частная компания, ниже платежи и чище подъезды. Ненормально, когда люди мерзнут при таких платежах! – пишет Дмитриева в своем Telegram-канале.

В комитете по тарифам подчеркивают, что дома, где установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, потребляют это самое тепло по-разному, в зависимости от того, насколько холодно на улице. Снизить цены на коммуналку, например, можно с помощью автоматизированных систем погодного регулирования (САПР), чтобы была возможность регулировать расход тепла в зависимости от температуры за окном.

- Проведенный Жилищным комитетом анализ расхода тепла в 85 многоквартирных домах до и после установки САПР показал, что расход тепловой энергии в таких домах сократился до 30%. Данные системы отнесены к общедомовому имуществу, и их покупка должна производиться по решению общего собрания собственников МКД за счет ежемесячных взносов на содержание такого имущества, - добавляют в Смольном.