Сиделку, избившую 98-летнюю блокадницу, обвинили в покушении на убийство и арестовали

В Санкт-Петербурге арестовали сиделку, которая на второй день работы избила подопечную-блокадницу.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Санкт-Петербурге суд арестовал на два месяца сиделку, которая избила 98-летнюю пенсионерку, пережившую блокаду Ленинграда. Напомним, жуткая история произошла в конце февраля. Семья ветерана наняла 49-летнюю женщину для присмотра. Но на второй день работы сиделка напилась алкоголя, принялась скандалить и избивать блокадницу. К счастью, крики пожилой женщины услышали соседи, которые тут же сообщили обо всем в полицию.
Поначалу сиделке вручили подписку о невыезде и обвинили ее в угрозе убийством. Но потом медики тщательно обследовали пострадавшую старушку и заключили, что тут было иное преступление. Следователи переквалифицировали уголовное дело на статью о покушении на убийство.
- У потерпевшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные ушибы по всему телу, в том числе головы. Сиделка и защитник возражали против ареста, полагали, что в отношении обвиняемой может быть избрана иная, более мягкая мера пресечения, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
В СИЗО сиделка просидит минимум до 1 мая 2021 года. Ей грозит колония.
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