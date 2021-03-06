8-летний мальчик погиб в ДТП с участием «Тойоты» и «Форда» на КАД

Жуткое столкновение "Тойоты" и "Форда" унесло жизнь ребенка на КАД. Фото: vk.com/spb_today

8-летний ребенок погиб в жутком ДТП двух иномарок, произошедшем на КАД в Санкт-Петербурге. Авария произошла в 12:45 на 75-м километре внешнего кольца трассы в Красносельском районе. По информации от ГИБДД, «Форд Фьюжн» остановился на третьей полосе дороги из-за спущенного колеса. В этот момент в хетчбэк влетела попутная «Тойота».

Искореженная стороны машины, где сидел ребенок. Фото: vk.com/spb_today

Фотографии с места происшествия опубликованы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по снимкам, пассажирскую сторону «Форда», расположенную за водителем, напрочь смяло. Именно там и сидел пристегнутый маленький мальчик.

- Большая пробка. Две полосы перегорожены. Реанимация, пожарный... – рассказали о страшной картине очевидцы аварии в соцсетях.

К пострадавшему мальчику примчалась машина реанимации, но чуть позже он скончался. Фото: vk.com/spb_today

Сейчас инспекторы ГИБДД проводят тщательную проверку по факту смертельного ДТП.

- Мальчик сначала был жив, но скончался в карете скорой помощи. «Тойотой» управлял 60-летний водитель, а возраст владельца «Форда» - 24 года, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.