Четырехкилометровая пробка возникла из-за ДТП с участием 16 машин на трассе под Петербургом

Несколько жестких ДТП произошло на 4-м и 5-м километрах трассы "Сортавала" в сторону Ленобласти. Фото: vk.com/spb_today

Под Петербургом на трассе А-121 «Сортавала» произошла массовая авария с участием 16 автомобилей. Известно, что машины двигались в попутном направлении и столкнулись на 4-м и 5-м километрах дороги. Видеозапись с места происшествия появилась в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По словам очевидца, вереница попавших в ДТП авто серьезно мешала проезду. Автолюбители жалуются на погоду, принесшую в город и область метели с ветрами, порывы которых доходят до 20 метров в секунду.

В итоге из-за массы аварий на «Сортавале» образовалась пробка длиной в четыре километра. На месте находятся все необходимые спецслужбы, в том числе дорожники и инспекторы ГИБДД.

- Сведения о пострадавших пока что уточняются. В сторону Ленобласти движение затруднено. По информации синоптиков, 7 марта и ночью 8 марта в 47-м регионе ожидается сильный снег и метель с видимостью меньше 500 метров, - сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В ГИБДД просят водителей в непростых погодных условиях строго соблюдать правила дорожного движения и заранее предупреждать других автолюбителей о маневрах и избегать резких торможений.