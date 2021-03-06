Спецназовцы и ОМОН подарили цветы жительницам Санкт-Петербурга в канун 8 марта

Сотрудники правоохранительных органов в масках и бронежилетах поздравили петербурженок с наступающим 8 марта. Фото: пресс-служба ЗВО

Военнослужащие Западного военного округа и бойцы ОМОН решили поздравить жительниц Санкт-Петербурга с наступающим 8 марта. Неожиданно для многих правоохранители сменили привычные дубинки на букеты тюльпанов и пошли по центральным улицам города, чтобы немного порадовать представительниц прекрасного пола.

С силовиками охотно фотографировались. Фото: пресс-служба ЗВО

Судя по фотографиям от пресс-служб ЗВО и Росгвардии, с задачей они справились на отлично – женщины, и млад и стар, улыбались, фотографировались и даже кокетничали.

Тюльпаны от ОМОН стали неожиданным, но приятным подарком для петербурженок. Фото: пресс-служба Росгвардии

- Особенно приятно дарить радость нашим женщинам. Пусть даже и небольшой букет цветов, но все же заставил этих девушек улыбнуться и принес в их жизни праздничное настроение, - цитируют в пресс-службе ЗВО военнослужащего Алексея Симакина.

Кто-то был не прочь похвалить старания мужчин и немного поболтать о вечном. Фото: пресс-служба ЗВО

Военнослужащие отчитываются, что цветы получили минимум 150 петербурженок, гулявших в районе между станциями метро «Гостиный двор» и «Адмиралтейская». В Росгвардии, дежурившей на набережной канала Грибоедова, скромничают и приблизительную цифру дам с тюльпанами не называют.