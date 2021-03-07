Смерть 37 человек от коронавируса подтвердилась за сутки в Санкт-Петербурге

На утро 7 марта 2021 года в Петербурге выявили уже 373 931 случай заражения «ковидом». Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Свежую статистику коронавирусной пандемии опубликовал федеральный оперативный штаб. По данным на утро 7 марта 2021 года, в Петербурге выявили уже 373 931 случай заражения «ковидом», причем 968 случаев подтвердили за последние сутки.

Из числа зараженных справиться с инфекцией с начала пандемии смогли 314 903 человека, при этом 1402 выписали за минувшие сутки. А вот 11 350 в схватке с инфекцией, к сожалению, проиграли. Количество погибших за сутки пополнили еще 37 летальных исходов.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России

Примечательно, что, в то время как Петербург занимает твердое второе место среди регионов России по количеству выявленных случаев заражения, по суточному числу выздоровлений город на Неве уже практически сравнялся с Москвой.

В Ленинградской области картина следующая: плюс 135 заражений (37 014 с начала пандемии), 215 выздоровлений (33 951 с начала пандемии) и восемь смертей (703 с начала пандемии).

Всего в стране, с марта 2020-го, заразились коронавирусом 4 322 776 человек, выздоровели 3 911 924 человека и погибли 89 094 человека.

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