Будет очень красиво: Настя Ивлеева устроит фейерверк в Петербурге и еще шести городах

8 марта Анастасия Ивлеева отмечает 30-летие. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева решила порадовать жителей семи городов России от Петербурга до Южно-Сахалинска и устроить красочное представление. Причиной фейерверка станет 30-летний юбилей уроженки Ленинградской области.

- Я приготовила для вас сюрприз в честь своего дня рождения. Это будет потрясающий, огромный, красивейший, яркий салют. Но не только в Москве, но и в шести других городах России, - рассказала Ивлеева в сторис Инстаграма.

Так, согласно расписанию, залпы прозвучат в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове -на-Дону, Красноярске, Екатеринбурге и Южно-Сахалинске. Последний у Ивлеевой ошибочно написан как просто Сахалин (это - остров!).

Везде фейерверк начнется в 21:30 по местному времени. В Санкт-Петербурге точкой запуска станет Крестовский остров, а именно -территория одного из элитных ресторанов на Южной дороге.

Кроме этого телеведущая бесплатно раздавала билеты на свой любимый фильм: советскую лирическую комедию «Девчата». Но в Петербурге мест на просмотр кино уже не осталось.

- Этой мой подарок вам на этот чудесный, прекрасный праздник. Обязательно посмотрите кино «Девчата» и вечером соберитесь на салют, - поздравила подписчиц с 8 марта Ивлеева.

Сама же она будет отмечать двойное торжество в Москве, где сейчас постоянно и живет.

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