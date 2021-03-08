Резкое похолодание и морозы до -19 градусов придут в Петербург в ближайшие сутки

Небольшой снег и сильные морозы идут на Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сильные заморозки обещают в ночь на 9 марта в северо-западной части России. По данным синоптиков, в Санкт-Петербурге температура может упасть до -18 градусов. Правда, ночью. Днем во вторник будет не настолько сильно, но все равно холодно.

- В Петербурге ночью местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, северный. Температура воздуха -17...-19 градусов. Днем преимущественно без осадков, ветер северных направлений, -11...-13 градусов. На дорогах гололедица, атмосферное давление будет повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

Еще холоднее будет в Ленинградской области. В МЧС, со ссылкой на данные синоптиков, предупреждают жителей региона о ночных заморозках до -26 градусов. Но это в отдельных районах. А в среднем ожидаются температуры в -16...-21 ночью и -11...-16 днем.

Зато в ночь на 10 марта термометры покажут до -30 градусов. Но с 11 марта морозы начнут спадать.

- Потепление, с плюсовыми температурами мы ожидаем во второй декаде марта, числа с 11-го, - рассказал «Комсомольской правде» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.