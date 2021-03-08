30 Стасов Михайловых поздравили женщин с 8 марта в Петербурге

В Колпино к женщинам приехали Стасы Михайловы. Фото: vk.com/kolpr

Мечту многих российских женщин реализовали в отдельно взятом городе Колпино, входящем в состав Петербурга. Местная районная администрация опубликовало видеопоздравление с 8 марта. На записи - импровизированный концерт, где поют сразу 30 «Стасов Михайловых».

- 30 Стасов Михайловых поздравляют колпинских женщин с 8 марта. Такой подарок подготовила молодежь нашего района для представительниц прекрасного пола. Все для вас, наши любимые женщины, - сообщает пресс-служба администрации Колпинского района.

Для демонстрации своих чувств была выбрана самая «каноничная» композиция - «все для тебя, родная». Ее пели и мужчины и даже дети бородками, как у настоящего Стаса Михайлова. Малышам, правда, из нарисовали гримом.

И все признаются в любви. Фото: vk.com/kolpr

По сюжету клипа, певцы дарят праздник одинокой женщине, отмечающей 8 март у себя на кухне. Именно для нее под окнами стоят все 30 мужчин.

Клип, опубликованный в соцсетях, уже стал вирусным. За пару часов его посмотрели 16 тысяч раз. Не так много, как у нового видео Little Big, также вышедшего сегодня, но все равно достойно. И главное - по теме.

- Как приятно рано утром услышать такие слова! Каждая женщина, девушка желает, чтобы ее любили. Браво, ребята здорово; Какие умнички, спасибо, мы оценили ваше поздравление; Молодцы, горжусь своим двором, - пишут жительницы Колпино в соцсетях.