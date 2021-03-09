Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 9 марта 2021 года: количество обращений к врачам выросло за неделю на 40%

Число больных с коронавирусом падает, но не так быстро, как раньше. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро праздничного понедельника, 9 марта 2021 года. За минувшие сутки в городе на Неве обследовали 12 608 человек и выявили еще 956 случаев заражения «ковидом», итого с начала пандемии заразился уже 374 887 петербуржец.

- С начала пандемии выздоровели 316 314 пациента, при этом 1411 выписали за минувшие сутки. К сожалению, зафиксировано и 43 смертельных исхода. Всего в Петербурге скончались от коронавируса уже 11 393 человека, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Последние данные по ковиду в Петербурге. Фото: Яндекс.

В городских стационарах сейчас имеется 6 924 койки, из которых 1845 - свободны, что составляет 26,7 %.

И хоть скорость уменьшения общего числа больных снижается (на 17%), но количество обращений за медпомощью по отношению неделя к неделе выросло на 40%.

- Тренд на снижение распространения инфекции замедлился. Показатель госпитализаций продемонстрировал формирование высокого плато, - отмечают в городском Оперштабе.

COVID-19 остается опасным заболеванием и риск переболеть тяжелой формой инфекции превышает риски, связанные с вакцинацией. Тем более, что в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции на вакцину и каких-либо осложнений после прививки.

Всего с начала кампании в городе привито от коронавируса 283 625 человек. Из них 153 144 - полностью. За сутки первично вакцинировались 957 петербуржцев, вторично - 1 755.

В Ленинградской области на 9 марта картина следующая: плюс 133 заражений (37 147 с начала пандемии), 118 выздоровлений (34 069 всего) и восемь смертей (711).