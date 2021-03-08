В Петербурге воссоздали первый концерт ленинградского рок-клуба

Концерт стал настоящим подарком для поклонников ленинградского рок-клуба. Фото: Олег ЗОЛОТО

7 марта 1981 года было основано объединение, которое подарило стране самые яркие группы русского рока – ДДТ, «Алиса», «Кино» и другие. Спустя 40 лет горящие роком сердца встретились под крышей клуба Время № на Биржевой линии в Петербурге, чтобы воссоздать тот первый концерт «ЛенКлуба Любителей Музыки», который положил начало легендарному ленинградскому рок-клубу.

В этот вечер на сцену вышли «Россияне», «Мифы», «Зеркало» и «ПикНик». Но и среди зрителей был не менее звездный состав.

Директор группы «Кино» Юрий Белишкин (слева). Фото: Олег ЗОЛОТО

Основатель группы Simba Vibration Серафим Макангила. Фото: Олег ЗОЛОТО

Российский художник Кирилл Миллер (справа). Фото: Олег ЗОЛОТО

«ПикНик», как и в далеком 1981 году начали свою программу с песни «Свет». Выступление группы «Мифы» вовсе было особенным. Первый куплет песни «Бей, колокол» исполнил на видеозаписи солист группы Геннадий Барихновский, затем его вживую подхватили музыканты на сцене.

В зале царила удивительная обсатновка. Фото: Олег ЗОЛОТО

После второго куплета на экране появился видеопоток с фотографиями ушедших рок-музыкантов и весь зал окутали воспоминания о золотых временах... Песню артисты допевали хором вместе с гостями.

Между песнями на экране появлялись видео-поздравления от значимых для клуба персон. Фото: Олег ЗОЛОТО

Так, с экрана к зрителям и коллегам по сцене обратились: участники группы ДДТ, Илья Черт, Вячеслав Бутусов, Жанна Агузарова, журналист Артемий Троицкий и многие другие. Фото: Олег ЗОЛОТО

Солист группы «Тамбурин» Владимир Леви с удовольствием оставлял автографы на первой полосе "Комсомолки". Фото: Олег ЗОЛОТО

Специально к юбилею рок-клуб выпустил сборник «Таежные Одуванчики», который можно было приобрести в фойе. В книге собраны уникальные интервью и фотографии звезд русского рока.

Партнером и соорганизатором мероприятия выступила "Комсомольская правда", которая специально к концерту выпустила специальный выпуск газеты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Исторический номер "Комсомолки" дарили всем гостям в фойе клуба. Фото: Олег ЗОЛОТО