Последние новости на 9 марта 2021 в Петербурге: морозы до -22 градусов, смерть контр-адмирала, поражение «Зенита» и 30 Стасов Михайловых в Колпино

Морозы вернулись в Петербург в марте. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомольская правда» подводит итог минувших суток. Мы собрали все последние новости на 9 марта 2021 года в Петербурге и Ленобласти. Минувшие сутки оказались богаты на события как культурной, так и общественной жизни.

Так, 8 марта отличился военкомат Ленинградской области, предложивший девушкам в качестве поздравления «сдавать» бывших парней им. Инициатива собрала неоднозначные отзывы, но многих повеселила.

Но Петербург не остался в долгу: в Колпино активисты местной администрации устроили во дворе среди многоэтажек концерт сразу 30 «Стасов Михайловых».

В Колпино женщин поздравили 30 "Стасов Михайловых". Фото: Администрация Колпинского района.

Если же брать большой шоу-бизнес, то тут ньюсмейкером стала группа Little Big, которая утром выпустила новый клип под названием Sex Maсhine, а вечером отказалась от поездки на «Евровидение».

К сожалению, не обошлось и без печальных известий. На 68-м году жизни в Петербурге умер бывший начальник петербургского Нахимовского училища, контр-адмирал в отставке Александр Букин. Причиной смерти стала болезнь.

Петербурженка Мария Ольшевская погрузилась в ледяную воду на 4 минуты и 16 секунд. Фото: кадр с видео youtube.com

Но были и примеры силы человеческого духа: петербурженка Мария Ольшевская установила рекорд по погружению в ледяную воду с задержкой дыхания. 8 марта, в обычном городском пруду в Парке Героев-пожарных, без гидрокостюма она смогла оставаться воде без дыхания 4 минуты и 16 секунд.

Кроме того, актриса Елизавета Боярская попала в «Чистилище» украинского сайта «Миротворец» за съемки в Крыму, «Зенит» проиграл матч «Рубину» и получил кучу гневных комментариев от болельщиков, а синоптики пообещали жителям Петербурга морозы до -22 градусов.