Экскурсии с аквалангом и тюлень-смотритель: Как работает первая в мире подледная галерея искусств в Карелии

Уникальная подледная галерея изобразительных искусств открылась в Карелии. Фото: Виктор Лягушкин

Первая в мире подледная галерея изобразительных искусств открылась в Карелии. В толще вод Белого моря – ни много ни мало одного из внутренних море Северного океана – разместили картины, скульптуры и фотографии удивительных подводных обитателей. О том, как придумывалась и воплощалась в жизнь уникальная выставка, «КП-Санкт-Петербург» рассказал ее автор – фотографии Виктор Лягушкин.

Виктор Лягушкин – фигура в мире отечественной фотографии далеко не последняя. В частности, он – один из немногих «рыцарей камеры», которые на постоянной основе снимают подо льдом в полярных морях. С Белым морем наш герой знаком с 2003 года, в его коллекции – сотни фотографий удивительных донных растений и таких же удивительных, словно бы инопланетных морских обитателей.

Для размещения галереи выбрали участок замерзшего Белого моря в Карелии. Фото: Виктор Лягушкин

- Основная идея заключается в том, чтобы показать Белое море таким, какое оно есть сейчас, - рассказывает Лягушкин. – Арктический климат стремительно меняется, и вскоре оно совсем перестанет замерзать. И все живые существа, привязанные ко льду и не способные без него обходиться, либо погибнут, либо уйдут на север. Поэтому можно считать, что это – документальный проект. Он даже называется соответствующе – «Пока не растает лед».

Подготовка выставки, вспоминает фотограф, осложнялась тем, что морская вода очень агрессивна. Естественные соли и бактерии, которыми она богата, стремительно «сжирают» любые искусственные объекты. Чтобы такая же участь не постигла фотографии и картины, Лягушкину на протяжении нескольких месяцев пришлось экспериментировать: он пробовал печать на алюминии и специальных композитных панелях, а для того, чтобы проверить, как все это будет держаться, замачивал получившиеся снимки дома на балконе в тазу с морской водой. В итоге методом проб и ошибок лучшим материалом был выбран пластик, на который нанесли необходимые изображения с помощью УФ-печати.

Порой полюбоваться на самих себя приплывают и сами морские обитатели. Фото: Виктор Лягушкин

- Потом мы выехали на место, пропилили во льду майны – широкие проруби, проще говоря – опустили туда наши картины и закрепили их обыкновенными веревками, привязанными к сосновым чурбачкам, - рассказывает Виктор. – Ну и далее уже я спускался под лед и выравнивал полотна. Поскольку основная часть работы велась с поверхности, особых сложностей не возникало, но было очень необычно чувствовать, что мы делаем это первые в мире. Некому было позвонить и посоветоваться, если вдруг что-то пошло бы не так.

Выставка рассчитана на два-три месяца - пока не растает лед. Фото: Виктор Лягушкин

В первые дни работы выставку посмотрело уже несколько десятков человек. В том числе туристы из Германии, Китая и Франции – спасибо расположенному неподалеку крупнейшему в России дайвинг-центру.

- Особенно меня умилила китаянка, которая приехала в Заполярье впервые, чтобы учиться айс-дайвингу, - признается Виктор Лягушкин. - Она рассказала, что ее очень поразила фотография с морским ангелом, она долго рассматривала ее под водой, пока внезапно не увидела это морское создание вживую, рядом с собой, смотрящим на свое изображение.

Под водой выставили десять фотографий и шесть картин. Фото: Виктор Лягушкин

Ну а одним из первых посетителей выставки стала кольчатая нерпа – она обосновалась неподалеку и с тех пор регулярно приплывает в подледную галерею. Кроме нерпы, поблизости живет лахтак – морской заяц, один из самых крупных тюленей в мире – по имени Василий. Его творческая группа единогласно назначила «смотрителем выставки».

Картины погружали в полыньи, а после - выравнивали в морской глубине. Фото: Виктор Лягушкин

- Пока не растает лед, все это великолепие будет находиться там же, на своем месте, - объясняет Виктор Лягушкин. – После мы все фотографии, картины и скульптуры вытащим и выставим в самом дайвинг-центре – там есть детский научный лагерь, вот пусть дети ими и любуются. Ну а на будущий год, если все сложится удачно, устроим в Белом море первый в мире подледный фестиваль искусств. Сейчас я, в частности, веду переговоры с дизайнером Татьяной Парфеновой – у нее есть идея сшить особые платья и устроить подледный показ мод.