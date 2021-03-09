Сколько простоят крепкие морозы в Петербурге: синоптики дали новый прогноз

Зима не торопится уходить из Петербуга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Весенние морозы - традиционное петербургское развлечение. Март в Северной столице - климатически зимний месяц. Общая средняя температура у него минусовая. Тем не менее, всем уже хочется солнца и тепла, а не -20 градусов, как обещает гидрометцентр. Сколько еще простоят крепкие морозы в Петербурге, рассказал главный городской синоптик Александр Колесов.

- Морозы будут держаться всю рабочую неделю. Очень холодная погода из-за антициклона. Предстоящая ночь (на 10 марта - прим.ред.) - до - 22 градусов. Следующая ночь, на четверг - до -18 градусов. Днем ожидается около -11 градусов. И только к пятнице будет небольшое повышение температуры воздуха за счет циклонов, которые приходят с запада, - рассказал «Комсомольской правде» синоптик.

Однако вместе с циклонами придут не только теплые воздушные массы, но и сильный ветер, пойдет снег. Тем не менее, в ночь на пятницу будет до -10 градусов, а вот днем уже потеплеет до -2.

Ну а с приходом выходных дневная температура станет положительной. В субботу синоптики обещают до +4, вместе с мокрым снегом и дождями. Впрочем, сильных осадков не ждут. В дальнейшем погода станет более весенней с небольшим плюсом днем и минусом ночью. Сильных морозов в марте синоптики более не прогнозируют. А настоящая весна придет в Петербург в апреле.