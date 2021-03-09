Идеальные блины – на новой посуде: «Галамарт» подготовился к Масленице. Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

Масленичная неделя – пожалуй, самое неподходящее время для диет. Наоборот, в это время приветствуются блины, да побольше! Сладкие, соленые, с разными начинками: все друг друга угощают, на работу приносят – коллег порадовать… А чтобы блины получились, как в рекламе, нужна правильная посуда и аксессуары. И такие как раз есть в «Галамарте».

Что до идеальных, «рекламных» блинчиков, то они ведь необязательно должны быть круглыми. Возьмите, например, такие мини-сковороды с забавными мордашками животных: легкие, удобные, легко моются, а дети от таких блинов уж точно не откажутся! Впрочем, то же касается и взрослых.

Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

Если же вы приверженец классической формы блинов, то обратите внимание на блинную сковороду SATOSHI с антипригарным покрытием под мрамор (есть и другие модели). Они требуют минимум масла, а блинчик пропечется быстро и равномерно.

Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

Кстати, на новой посуде грех не попробовать какой-нибудь новый рецепт. Например, как насчет разноцветных блинчиков, мимо которых будет просто нереально пройти? Собственно, это совсем несложно!

- Для красных – возьмите свекольный сок;

- Для солнечно-желтых – немного куркумы;

- Для сиреневых – сок черники или ежевики.

И вот – целая радуга прямо у вас на тарелке!

Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

Не забудьте для готовки прихватить в «Галамарте» и соответствующие аксессуары: лопатку из термостойкого пластика, кружку-сито для просеивания муки, венчик из жаропрочного нейлона…

С правильной посудой и блинчики получатся пышными и румяными, и сама Масленица пройдет «на отлично». Не говоря уже о том, что на новой посуде готовить всегда приятнее даже чисто с эстетической точки зрения!

Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

Кстати, в честь Масленицы на многие аксессуары в «Галамарте» - и в рознице, и в интернет-магазине - действует скидка 30%. Приятно ведь, когда есть выбор? А во втором случае никуда идти-бежать не надо: все привезут прямо к порогу квартиры. Закупайтесь, готовьте с удовольствием, и самой вкусной Масленичной недели вам!

КОНКРЕТНО

Акция «Скидка 30% на посуду и аксессуары к Масленице» действует с 8 по 14 марта 2021 г. в рознице и интернет-магазине «Галамарт». Подробности на официальном сайте.