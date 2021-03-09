«Бегает по парадной и втыкает ножи в двери»: Соседи не могут найти управу на сертоловского расчленителя, который держит в страхе весь дом

Вооруженный ножом и табуреткой мужчина долбит в двери соседей Фото: кадр из видео

В Мурино под Петербургом 34-летний оператор станка Денис держит в страхе целый дом на улице шоссе в Лаврики. По словам соседей, мужчина ведет себя неадекватно и бегает с ножом по парадной. Уставшие от такого поведения жильцы опубликовали в Сети видео, на котором запечатлен Денис. Вот он прибегает к двери одной из квартир, долбит в нее сначала ножом, потом уходит и возвращается с табуретом, чтобы снова штурмовать «преграду». Все его телодвижения сопровождаются истошным криком и плевками.

«БОИМСЯ ДАЖЕ ГОВОРИТЬ О НЕМ»

Жалобы на опасного соседа жители дома опубликовали в группе ДНД «Муринский патруль» в Вконтакте. Один из мужчин подробно рассказал, что Денис держит в страхе не только его семью, но и семьи соседей. Многие из них с детьми, поэтому бегающий по парадной неадекват с ножом им просто не дает жить нормально.

- Он прибегает и стучится в квартиры ножом, - подтверждают все, кто проживает по этому адресу. – Одной из соседок он и вовсе перерезал провода и поджег коврик. Мы обращаемся в полицию, но привлечь его к ответственности не получается.

В соцсетях мужчина кажется благостным Фото: СОЦСЕТИ

Денис настолько запугал соседей, что они боятся раскрывать свои имена и общаться с прессой - выступать в открытую против нездорового человека, они считаю, опасно. Но нож в его руках не единственная причина их страха. Дело в том, что соседи навели справки и узнали, что 10 лет назад дебошир... расчленил свою мать. Эту историю они активно обсуждают в группе дома.

- Мужчина ранее жил в Сертолово, где и произошло это мрачное событие, - рассказала «КП-Петербург» помощник депутата Екатерина Чирикова, которой люди также пожаловались на неадекватного соседа. – Жители дома сами выяснили этот факт. Я предлагала выступить в СМИ, но он отказываются.

«РАСЧЛЕНИЛ МАМУ И ХОТЕЛ ПО КУСКАМ ВЫБРОСИТЬ В МУСОРКУ»

Друзья Дениса в свою очередь подтвердили «КП-Петербург», что именно он в 2010 году расчленил свою мать, у которой был рак. Правда, женщина умерла естественной смертью.

- Она расчленил ее тело на 13 кусков и расфасовал по пакетам, хотел выбросить в мусорку, - шокировал «КП-Петербург» друг Дениса Игорь. – Мы с ним говорили по этому поводу. Сам он маму не убивал. А расчленил труп, потому что не хотел, чтобы посторонние приходили к нему, чтобы забрать труп.

Такая картина привела соседей в шок Фото: кадр из видео

Знакомые Дениса не отрицают, что он действительно ведет себя неадекватно. В этом они винят армию.

- Я знаю, что он с придурью, - сообщил «КП» еще один приятель Дениса. – Но я знаю, почему он такой. Мы служили с ним в одной войсковой части. Он был на призыв старше меня. Так вот в его подразделении парней убили. После этих ужасов он и стал таким.

На просьбы передать Денису, что журналисты «КП» хотели бы услышать его версию конфликта с соседями, друзья порекомендовали съездить к нему домой в ту самую парадную, где он бегает с ножом. «КП» от такого предложения отказалась…