«Свеза» сможет экономить больше 300 кубов сырья в год. Фото: пресс-служба предприятия «Свеза».

На комбинате «Свеза» в Санкт-Петербурге появилось новое оборудование - автоматический толщиномер шпона, с помощью которого удастся не только снизить потребление березового сырья, но и получить экономический эффект до 1,5 млн рублей в год.

В компании придерживаются принципов строгого контроля параметров качества готового продукта, поэтому так важно, чтобы шпон был одинаковый по толщине. Нормативная толщина шпона, который лущится на производстве «Свезы», составляет 1,55 мм. Но зачастую она может колебаться в большую сторону, что приводит к перерасходу березового сырья.

На проблему обратили внимание эксперты Центра технологического развития петербургского комбината. Для того чтобы ее решить, был разработан специальный прибор – лазерный толщиномер. Его установили на одной из лущильных линий. По сути, он представляет собой металлическую раму, расположенную над конвейером, по которому движется лущенный шпон. В конструкцию вмонтированы высокоточные лазерные дальномеры. Они могут определять толщину шпона с точностью до 0,01 мм. Если станок начинает лущить шпон с отклонениями от нормативной толщины, толщиномер моментально сигнализирует об этом оператору линии.

Фото: пресс-служба предприятия «Свеза».

- Толщиномер работает в режиме онлайн: у оператора больше нет необходимости четыре раза за смену контролировать толщину шпона, как это было раньше, - объясняет руководитель Центра технологического развития петербургского комбината Дмитрий Орлик. - Работник отслеживает данные на мониторе и может оперативно корректировать настройки оборудования. При этом, в обозримом будущем мы планируем связать работу прибора с лущильным станком таким образом, чтобы станок мог сам автоматически корректировать собственные настройки лущения исходя из данных, которые ему передает толщиномер.

Инвестиции в проект составили 900 тыс. рублей. При этом использование толщиномера на одной линии лущения позволит снизить среднегодовое потребление березового сырья более чем на 300 кубометров. Ожидаемый экономический эффект при этом составит около 1,5 млн рублей в год. В ближайшем будущем запланирована установка аналогичного оборудования на двух других лущильных линиях комбината и тиражирование проекта на другие предприятия «Свезы».