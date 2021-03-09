Отнялись ноги за сутки на морозе: Фотограф заблудился в лесу в Ленобласти в поисках красивого кадра

Фотограф сутки плутал на морозе по лесу в Ленобласти и отморозил ноги. Фото: vk.com/vsev_reg

Фотограф заблудился в лесу в районе Кузьмолово, что находится во Всеволожском районе Ленобласти. Родственники молодого натуралиста забили тревогу к ночи 8 марта, когда он не вернулся домой. Температура воздуха тем временем упала до минус 15, а местами и до минус 17 градусов. На помощь пришли спасатели отряда «Экстремум», которые забыли про сон и отправились искать любителя эффектных кадров. К счастью, парень нашелся к утру следующего дня. Он был бы рад обнять своих спасителей, но его практически всего парализовало от холода.

- Молодой человек явно переоценил знание местности. Легкие вещи, рюкзак за спиной и фотоаппарат – вот и все снаряжение натуралиста, - рассказывают в пресс-службе администрации Всеволожского муниципального района Ленобласти.

Спасатели пытались отогреть пострадавшего как могли. Фото: vk.com/vsev_reg

Сил волонтеров «Экстремума» оказалось недостаточно, поэтому на точку неподалеку от места обнаружения фотографа прибыли члены ПСО «Шлиссельбург» со снегоходом. Пострадавшего укутали специальным одеялом-фольгой, а до этого переодели в сухие теплые вещи. Натуралиста переложили на волокуши и потащили его по крутым подъемам и спускам через глубокий снег и густые кустарники. А потом уже спокойно довезли на транспорте.

- Передвигаться самостоятельно молодой человек уже не мог, так как не чувствовал ног. Кроме того, имелись признаки сильного переохлаждения, - добавляют в администрации района.

После успешной, но тяжелой эвакуации пострадавшего отдали медикам скорой помощи. Его госпитализировали в Токсовскую горбольницу.