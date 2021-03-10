Спасатели МЧС эвакуировали на вертолете рыбаков, застрявших на треснувшей льдине на Финском заливе

МЧС провела масштабную спецоперацию по спасению двух рыбаков с опасного льда. Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти

Масштабная спецоперация по спасению горе-рыбаков прошла на акватории Финского залива в Ломоносовском районе Ленобласти. Двое любителей корюшки вызвали помощь, когда поняли, что выбрали неудачное место для ловли – на льду образовалась трещина размером от 2 до 5 метров.

Спасатели МЧС планировали обойтись, что называется, малой кровью и добраться до рыбаков на воздушной подушке. Но к заложникам стихии было не подобраться из-за ледяных торосов. Со стороны воды подойти тоже не получалось. В МЧС решили вызывать подмогу с воздуха.

- Благодаря совместным слаженным действиям удалось обнаружить людей и поднять на борт, их жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает. После приземления вертолета рыбакам-любителям предстояла встреча с правоохранительными органами для определения меры наказания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Добавим, что выход на лед в Санкт-Петербурге и 47-м регионе запрещен из-за небезопасности нахождения на нем. Нарушителям грозят штрафы в размере 5 тысяч рублей.