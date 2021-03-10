Последние новости на 10 марта 2021 в Петербурге: самая холодная ночь весны, ограбление банка, избиение профессора внучкой-моделью и спасение рыбаков со льдины

В Петербурге опять морозы. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомольская правда» подводит итог минувших суток. Мы собрали все последние новости на 10 марта 2021 года в Петербурге и Ленобласти. Одной из главных тем последних дней стал «генерал мороз». Сильные холода накрыли Северную столицу, а минувшая ночь оказалась самой морозной с начала весны. Но больше такого быть не должно.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, к выходным в город придет циклон, а вместе с ним и долгожданное потепление. В оставшейся части марта погода будет более весенней.

Видимо, этого потепления предстоит ждать и жителям Шушар, которые в холода остались без тепла и горячей воды. Причиной стал прорыв трубы. Батареи людям позднее включили, а воду обещают дать после ремонта. Его отложили до более теплых времен.

Замерзшего фотографа спасли в Ленобласти. Фото: vk.com/vsev_reg

Еще одной жертвой морозной погоды едва не стал фотограф ил Ленобласти, который отправился в лес за красивыми кадрами и чуть не замерз насмерть. Вызволять бедолагу пришлось спасателям.

А уже на Финском заливе сотрудники МЧС снимали с отколовшейся льдины рыбаков. Для этого в небо пришлось поднимать вертолет.

Пьяная модель выбила глаз бабушке. Фото: СОЦСЕТИ

Два других события связаны с криминалом. Сначала была задержана и отправлена под арест 25-летняя девушка-модель, которая избила свою бабушку-профессора, отказавшуюся дать ей деньги на выпивку. А уже вечером произошло вооруженное ограбление банка. Мужчина с гранатой пришел в отделение на Индустриальном проспекте и забрал всю «наличку». Его ищут.