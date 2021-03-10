Паркинг за рубль при покупке двухкомнатной квартиры в ЖК Terra

В жилом комплексе Terra можно приобрести парковочное место за 1 рубль. Фото предоставлено пресс-службой холдинга РСТИ (Росстройинвест).

До конца марта покупатели двухкомнатных квартир в корпусе 1 жилого комплекса Terra, который холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) строит в Приморском районе, имеют возможность приобрести парковочное место всего за 1 рубль.

Акция действует при 100% оплате или использовании ипотеки. Предложение распространяется на ограниченное количество двухкомнатных квартир и машино-места стандартного размера. Ввод в эксплуатацию первого корпуса запланирован на III квартал 2021 года.

Terra — жилой комплекс класса «бизнес-лайт», расположенный на Земледельческой улице в Приморском районе Санкт-Петербурга, рядом с Пионерским садом. Проект состоит из четырех корпусов переменной этажности (от 7 до 13 этажей). В рамках проекта будет построен детский сад на 220 мест. В шаговой доступности две станции метро — «Черная речка» и «Лесная».

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