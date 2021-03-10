В Ленобласти появится «Умный город». Фото: freepik.com.

Современные технологии значительно ускоряют развитие городов, повышают качество жизни горожан. Сегодня в Санкт-Петербурге действует проект «Умный город», цель которого — внедрение передовых цифровых и инженерных решений в инфраструктуре города и области.

Помимо Северной столицы проект уже работает в Гатчине, Волхове и Сосновом Бору.

Александр Дрозденко обсудил возможность сотрудничества по «Умному городу» с председателем Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктором Вентимилла Алонсо.

- Главная цель инноваций в любой сфере — это повышение эффективности процессов, будь то медицина, производство, городское хозяйство или управленческие функции, — отмечает Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. — У Сбербанка есть большой опыт в финансировании отрасли твердых коммунальных отходов (ТКО) в Московской, Белгородской, Калининградской, Пензенской областях и Республике Саха (Якутия). Также появился сервис «Найти и собрать», который помогает региональным операторам найти юрлиц — неплательщиков за вывоз ТКО. Эти и другие инструменты мы готовы предлагать и Ленинградской области.

Проводником технологии «Умного города» в Ленинградской области должен стать сервис «Умная остановка».

- Начав с «умных остановок», мы постепенно сможем добавлять к ним различные цифровые сервисы», — отметил глава региона, предложив также использовать систему безопасности дорожного движения, которая будет контролировать парковки, нарушение водителями правил дорожного движения, скоростной режим и ряд других параметров.

Александр Дрозденко также отметил, что набор функций «Умного города» должен быть един для всех городов Ленинградской области.

Еще одна из возможных услуг в регионе — сервис безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

- Внедрение цифрового сервиса оплаты проезда позволит нам наладить современный учет пассажиропотока. Пассажиры же, в свою очередь, смогут рассчитать оптимальный по времени и стоимости маршрут, — пояснил Александр Дрозденко.

Внедрение цифровых технологий осуществляется в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».