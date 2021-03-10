Ну и цены, блин: Перед Масленицей в Санкт-Петербурге подорожали яйца, мука и сахар

Масленичная неделя началась в Санкт-Петербурге с 8 марта. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В последние несколько лет любые праздники в России – это прежде всего удар по кошельку. Не стала исключением и Масленица, начавшаяся по всей стране в минувший понедельник, 8 марта. «Комсомолка» подсчитала, сколько в этом году стоит испечь блины в Санкт-Петербурге – результат вышел неутешительным.

Для нашего «исследования» мы взяли стандартный рецепт: молоко, яйца, пшеничная мука, растительное масло, сахар. Исходить будем из того, что всех продуктов нужен ровно килограмм (яиц, соответственно, десяток, масла - литр). Тогда картина у нас получится такая:

По данным Петростата, за год блинчики подорожали больше, чем на 300 рублей. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Получается, что в 2021 году «индекс блина» вырос почти на 44 рубля или, если говорить сухим математическим языком, более чем на 13 %. И это с учетом того, что за год существенно – почти на 14 рублей – подешевело молоко. Самыми же «быстрорастущими» продуктами, как нетрудно догадаться, оказались растительное масло, сахар и яйца.

По словам экспертов, текущий рост цен - это еще не предел. Фото: Олег ЗОЛОТО

ВИНОВАТЫ КУРС РУБЛЯ И ПАНДЕМИЯ

Откуда такой дисбаланс – эксперты разъяснить затрудняются. Так, по словам экономиста, научного руководителя Центра исследований модернизации Европейского университете в Санкт-Петербурге Дмитрия Травина, инфляция в принципе штука крайне неравномерная. Особенно если брать такой специфический сегмент рынка, как продовольственные товары.

- На данный момент мы видим сочетание сразу нескольких факторов, - объясняет Травин. - Во-первых, все еще слышны отголоски пандемии. Существует, например, теория о том, что распространение коронавируса очень сильно повлияло на количество сезонных рабочих, занятых на разных сельскохозяйственных производствах за рубежом. Их стало меньше – соответственно, обслуживать производство стало дороже, себестоимость продукции выросла, а вместе с ней выросла и конечная ее стоимость для потребителя.

Другой момент, по словам специалиста - непредсказуемые валютные курсы. Куда сейчас двинется рубль, не знает никто. Если он упадет – соответственно, цены вырастут еще больше, причем не только на импортные, но и на местные продукты. Если цена на нефть пойдет вверх, и рубль укрепится – соответственно, этот рост удастся на протяжении какого-то времени сдерживать.

Любителям блинов со сгущенкой или сметаной нужно докинуть к нашим цифрам еще 150-200 рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Наконец, нельзя забывать о том, что Санкт-Петербург, равно как и Москва, это большой город, - констатирует Травин. - Платежеспособность населения здесь априори выше, чем в провинциях – а значит, уровень цен в любом случае будет выше. Поэтому на данный момент уверенным можно быть лишь в одном: цены будут расти дальше. А вот на сколько они в итоге вырастут и как сильно – покажет лишь время.

Ранее, напомним, аналитики предсказывали, что новый рост цен в России начнется уже ближе к осени-зиме. А Санкт-Петербург, где очень мало собственных производств, и высока доля импорта, и вовсе окажется на самом острие ножа.