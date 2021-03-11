Интернет-эквайринг стал спасением для бизнеса в 2020-м. Источник фото: shutterstock.com.

Пандемия спровоцировала настоящий бум онлайн-шопинга и оплаты банковских услуг через интернет. Одежда, товары для дома, тренажеры, подарки, ЖКХ и штрафы… Сейчас практически все можно заказать или оплатить, не выходя из дома, что в период самоизоляции для многих россиян стало настоящим спасением.

В 2020 году число онлайн-заказов превысило показатели 2019 года на 78% (830 миллионов), а объем онлайн-торговли достиг 2,5 триллионов рублей. Интересно, что 9 из 10 россиян хотя бы раз оплачивали товары или услуги через интернет. По оценке рынка, в ближайшей перспективе, объем е-commerce будет расти в среднем на 30% ежегодно. В связи с этим, особенно актуальна проблема защиты платежей от мошенников. Эксперты по IT-безопасности оценивают потери россиян от действий кибермошенников за прошлый год в 1,5 миллиарда рублей.

Чтобы интернет-магазин работал в полную силу, а клиенты безопасно оплачивали покупки банковской картой, необходимо подключить интернет-эквайринг. Это сервис, который помогает принимать платежи и зачислять средства на расчетный счет компании в банке без привлечения дополнительных сотрудников. Процедура максимально простая и позволяет контролировать все транзакции через телефон или компьютер.

Прежде, чем подключить интернет-эквайринг, нужно выбрать надежного финансового партнера и открыть расчетный счет. Банк «Фридом Финанс», который входит в международный холдинг Freedom Holding Corp., предлагает бизнесу интернет-эквайринг на собственной платформе. Сервис поддерживает оплату банковскими картами Visa, MasterCard и «Мир», а также с помощью сервиса Apple Pay. Последнее очень актуально, так как владельцы айфонов, по числу которых Россия уступает только США, являются наиболее платежеспособной аудиторией.

Источник фото: shutterstock.com.

Разработчики сервиса ежедневно анализируют потенциал различных видов киберугроз, тестируют его на возможные уязвимости и обновляют систему защиты. Интернет-эквайринг имеет сертификат соответствия PCI DSS, для платежных операций используются технологии 3D-Secure, протокол криптозащиты TLS и система «антифрод» (предотвращение мошеннических действий). Такая комплексная защита обеспечивает интернет-магазинам полную безопасность платежей, а клиентам — сохранность личных данных и гарантию от повторных списаний средств с карты.

Сервис уже интегрирован с решениями крупнейших поставщиков программного обеспечения в e-commerce. Предприниматели, которые используют CMS-платформы, от компаний CS-Cart, InSales, PrestaShop и некоторых других, могут в один клик установить платежный модуль банка. Он доступен в магазине приложений веб-сайта.

У Банка «Фридом Финанс» оптимальная комиссия — 0,9%. Это минимальная величина, которая зависит от категории услуг и товаров. В прошлом году банк внедрил и валютный эквайринг. Он открывает владельцу интернет-магазина реальные перспективы роста и развития на новых рынках. Установка простая. Модуль для приема валютных платежей интегрируется в интерфейс интернет-эквайринга бесплатно. Чтобы подключить сервис, достаточно отправить e-mail или позвонить менеджеру банка. С валютным эквайрингом можно принимать оплату с карт, которые эмитированы в долларах и евро, а также через Apple Pay.

Источник фото: shutterstock.com.

Интернет-эквайринг доступен предпринимателям как с расчетным счетом в банке, так и без него. Но тем, кто хочет ускорить работу интернет-магазина и обеспечить себе дополнительный доход, стоит открыть расчетно-кассовое обслуживание. В числе привилегий сервиса от «Фридом Финанс»: моментальное зачисление денег сразу после оплаты товара, а также начисление 3% годовых на остаток денежных средств на счете.

Разработчики реализовали и систему онлайн-фискализации, которая, в соответствии с требованиями 54-ФЗ, обеспечивает автоматическую отправку чеков в федеральную налоговую службу и оператору фискальных данных. Функционал предусматривает возможность использования для этих целей облачных технологий. Удобство такой опции в полной мере оценили предприниматели, у которых нет онлайн-касс.

Подключение сервиса бесплатно. Абонентская плата тоже отсутствует, если ежемесячный оборот компании выше 500 тысяч рублей. В нынешних условиях — это реальная цифра, если сумма одного заказа в среднем равна 3 тысячам рублей, а количество заказов в месяц — от 170.

Специалисты могут разработать также индивидуальное решение под конкретный интернет-магазин. Нужно оставить заявку на сайте, а все остальное сделает банк. Как правило, на это требуется пара рабочих дней.