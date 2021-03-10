В 2020 году петербуржцы в четыре раза чаще рефинансировали ипотеку. Фото: freepik.com.

Очевидно, что прошлый год принес нам не только одни разочарования, но и полезные навыки. Например, финансовую грамотность. По данным Сбербанка, объем рефинансирования ипотеки в 2020 году вырос в пять раз по сравнению с показателями 2019 года. Это 69% от общего результата по СЗФО. В прошлом году петербуржцы в четыре раза чаще обращались в Сбербанк за рефинансированием ипотечных кредитов, ранее оформленных в других банках.

Максимальная сумма рефинансирования ипотечных кредитов других банков увеличилась с 9,5 до 30 миллионов рублей. Средний чек займов в Петербурге составил 2,4 миллиона рублей, по СЗФО — 2,1 миллиона. Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых на сумму до 27,5 миллионов рублей.

- Рефинансирование при грамотном подходе помогает заемщикам значительно снизить финансовую нагрузку на бюджет — отмечает Анатолий Локотков, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. — Так, при большом размере или длительном сроке первоначального займа с учетом, что ставка снизится всего на 0,5-1%, переплата уменьшится в несколько раз. Кроме того, вместе с ипотекой можно рефинансировать и другие кредиты. Выплачивать один платеж вместо нескольких — проще и дешевле.

В рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков до 1,5 миллионов рублей, а также получить до одного миллиона рублей на любые цели.

При рефинансировании банк одобряет кредит и вносит средства на счет клиента в другом кредитном учреждении, чтобы он мог погасить предыдущие займы. Для рефинансирования ипотеки клиентам не нужно предоставлять справки об остатке задолженности в другом банке. Все, что нужно — это подать заявку на DomClick.ru и один раз приехать в банк для подписания документов.