Что будет с Цимбалинским путепроводом в Санкт-Петербурге: дореволюционный мост могут снести

В Петербурге готовятся к реконструкции Цимбалинского путепровода. Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс

БЕЗ МОСТА ЖИЗНЬ НЕ ТА

Напряженная ситуация вокруг Цимбалинского путепровода в Петербурге сложилась уже давно. Мост (его также называют Фарфоровским) соединяет два района – Фрунзенский и Невский. «Связка» между улицами Белы Куна и Цимбалина идет над железнодорожными путями. Переправе больше ста лет – ее построили в 1910-м. И это чуть ли не самая старая подобная конструкция в городе. Правда, дореволюционный мост с проржавевшими металлическими пролетами в КГИОП ранее отказались признать памятником. Эксперты определили, что ценности он не представляет, а многие первоначальные элементы давно утрачены.

Действительно возраст и современная транспортная нагрузка взяли свое: как минимум последнее десятилетие мост был чуть ли не в аварийном состоянии. Периодически там меняли асфальт, обрабатывали металл от коррозии, но хватало этого ненадолго (капремонта не было около 40 лет). В конце 2018-го на путепроводе затеяли более серьезные работы на полгода – с частичным перекрытием и тротуарной, и проезжей частей. А уже в сентябре 2019 года стало известно, что Смольный и РЖД (на балансе компании и находится мост) решили заняться реконструкцией Цимбалинского моста. Тем временем с последнего ремонта движение по мосту осталось только односторонним (со стороны улицы Цимбалина), по нему запрещен проезд грузового транспорта. А о том, что там когда-то ходил общественный транспорт, местные жители уже забыли.

Рядом со старым мостом планируют построить новую современную переправу в четыре полосы. Фото: Яндекс.Карты

Известно, что реконструкция Цимбалинского путепровода предполагает строительство новой современной переправы. Новый мост будет располагаться чуть южнее – примерно на ширину путепровода. Он будет четырехполосным (на старом всего две полосы). При этом расширение до четырех полос ждет и саму улицу Цимбалина – на участке до Седова. Проектированием подъездов к мосту занимается Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (контракт на разработку уже заключен), а непосредственно проектом моста – в РЖД.

– В рамках проекта, который разрабатывает РЖД, предусмотрена также полноценная двухполосная велодорожка, отделенная от пешеходной зоны, – сообщили в КРТИ.

Ну и главное – по новому мосту наконец-то запустят общественный транспорт. По предварительным данным, проект реконструкции должен быть готов в 2022 году, а строительство нового моста может завершиться в 2024-2025 годах.

Фотография платформы и путепровода вскоре после открытия в 1910 году. Фото: ru.wikipedia.org

СОХРАНИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

А вот о будущем старой переправы уже задумались петербургские активисты, велосипедисты и градозащитники. Столетнее сооружение могут снести, ведь оно не признано памятником. Однако проект реконструкции пока не представлен, а оперативный комментарий от РЖД о судьбе моста «КП-Петербург» получить не удалось. Тем не менее, петербуржцы уже направили обращение губернатору Александру Беглову с просьбой сохранить Цимбалинский путепровод и сделать его велопешеходным.

– Мы твердо убеждены, что старинный Цимбалинский путепровод заслуживает не только сохранения, но и вдохновения в него новой жизни, – говорится в обращении активистов. – Он может стать ключевой составляющей новой велодорожки, которая могла бы, взяв свое начало на набережной Невы – в Саду Крупской или в парке имени Бабушкина – перепорхнуть по Цимбалинскому путепроводу из Невского района во Фрунзенский, выйти на Софийскую улицу.

Градозащитники просят сохранить старинную переправу. Фото: Яндекс.Карты

Реакции на это обращение пока не последовало ни от градоначальника, ни от РЖД. Однако даже неспециалисты понимают, что старый мост находится, мягко говоря, в плохом состоянии, даже если речь не идет об автомобильном движении.

– Тогда его придется капитально ремонтировать, а потом обслуживать. Мост ведь останется все таким же небезопасным и старым мостом, с которого на поезда могут отваливаться ржавые детали, – пишет в соцсети местная жительница Ирина.

– По нашей информации путепровод не отвечает современным требованиям по грузоподъемности, долговечности и имеет ограниченную пропускную способность. Цимбалинский путепровод нуждается в реконструкции с полной заменой пролетных строений и опор, – рассказали «КП-Петербург» в КРТИ.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Мария ЭЛЬКИНА, архитектурный критик:

– Конечно, нужно рядом строить новый мост и реставрировать старый. Пусть он будет для пешеходов и велосипедистов, пусть останется для людей. Я думаю, что это довольно редкая для Петербурга инженерия 1910-х годов, и поэтому тоже важно его сохранить. Когда мы говорим про объекты культурного наследия, обычно мы имеем в виду именно какой-то памятник. И я могу предположить, что с художественной точки зрения Цимбалинский путепровод действительно памятником не является, и нет основания для включения его в этот список. Но это не означает, что его не нужно сохранять. Мы очень погрязли в бюрократии и мыслим формально: если памятник – то сохраним, а если нет – то снесем.

А КАК У НИХ?

Владимир ВАЛДИН, эксперт по пассажирскому автотранспорту Ассоциации транспортных инженеров:

– Вообще Цимбалинский путепровод красивый, стильный, если бы он остался, было бы неплохо. Я знаю, что в одном из районов Берлина есть такая же конструкция, когда рядом построили новые мосты, а старый сохранили, и частично по нему даже разрешено движение.