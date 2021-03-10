Эксперты расскажут, как чувствовать себя хорошей матерью и не вырастить из ребенка манипулятора

Психоаналитик Дмитрий Ольшанский и президент НКО Союз «Здоровье наших детей», дипломированный нутрициолог, эксперт ФГБНУ «Институт управления образованием РАО» Ольга Панова.

На тему материнства и воспитания детей написаны сотни книг, но пока не столкнешься с этим нос к носу, сложно себе представить, что значит быть мамой. А главное — что такое хорошая мать и хорошая ли мать я?

Из-за комплексов, усталости и страхов в голове могут поселиться мысли, что вы делаете все не так. Возникают постоянные угрызения совести и депрессия. Явление это довольно массовое, судя по количеству тем на форумах, где растерянные новоиспеченные матери спрашивают порой таких же растерянных женщин. Как вести себя с младенцем, как не вырастить манипулятора, как управляться с подростком...

Понятие «достаточно хорошая мать» ввел в обиход британский педиатр и психоаналитик Дональд Вудс Винникотт. Подробнее об этом понятии поговорим с психоаналитиком Дмитрием Ольшанским.

А Ольга Панова - президент НКО Союз «Здоровье наших детей», дипломированный нутрициолог, эксперт ФГБНУ «Институт управления образованием РАО» расскажет, какие вопросы ей родители задают исключительно из тревожности и неуверенности.

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