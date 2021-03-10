«Блины придется готовить на воде»: Простые и звездные жители Санкт-Петербурга пожаловались на рост цен

Петербуржцы рассказали, как справляются с ростом цен на продукты. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомолка» решила выяснить у простых и звездных петербуржцев, заметили ли они рост цен на продукты в последнее время. Тем более повод подходящий, ведь перед Масленицей в городе подорожали традиционные ингредиенты блинов – яйца, мука и сахар. По словам жителей Северной столицы, трудно не замечать резкий взлет стоимости привычных продуктов. Каждый адаптируется по-своему.

«Двойник» почтальона Печкина Дмитрий Сидоркевич, о котором «КП-Петербург» рассказывала ранее, признался, что его тревожит рост цен на хлеб, сахар и «молочку».

- Я это все часто покупаю, поэтому увидел разницу. Но она небольшая – до 10 рублей. На те товары, которые редко беру, как-то рост цен не заметен. Чтобы сравнить, это ж надо помнить, сколько ты в тот раз заплатил, - говорит народный Печкин.

В основном, горожане жалуются на рост цен на хлеб и "молочку". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Актер и режиссер Андрей Носков не скрывает, что в конце каждого месяца анализирует траты. И рост цен на продукты для него очевиден, хотя это не сильно ударяет по карману.

- Моя продуктовая корзина особо не увеличивается, поскольку я не покупаю омаров или что-то такое необычное. Иногда бывает, но для экзотических продуктов у меня в домашней бухгалтерии есть отдельный раздел. У нас, кстати, подорожали некоторые профессиональные вещи, например, тот же театральный грим, - сказал Носков.

Петербуржцы более старшего возраста еще больнее реагируют на повышение цен. Председатель Совета ветеранов Калининского района Александр Качкин сетует, что остается только приспосабливаться.

- Деваться-то некуда. Другое дело, что непонятно, почему все дорожает. Электричество вот подорожало, бензин – а почему? В чем причина? Непонятно. Ну, как-то выходим из ситуации. А что, помирать, что ли? Не дождутся! – громогласен глава Совета ветеранов.

Особенно тяжело пенсионерам, но нос никто не вешает. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутат Госдумы и режиссер Владимир Бортко рассказывает, что сам в магазины ходит редко, но его жена о росте цен твердит уже не раз и не два.

- Она очень часто рассказывает, что, да, все дорожает, и это невыносимо, – отвечает Бортко на вопрос от «КП». – Ну и от людей, которые приходят ко мне, как к депутату, тоже регулярно я это слышу. Жалуются на все – на продукты, одежду, бензин, недвижимость. Все дорожает. И в последние, может быть, несколько лет количество этих жалоб заметно выросло.

Диетолог и врач высшей категории Галина Ильенко советует ориентироваться на свой кошелек и как-то адаптироваться ситуации. Специалист даже поострила на тему Масленицы.

- Год назад мы готовили блины с молоком и маслом, а в этот раз придется готовить, видимо, на воде. И уж точно без икры, - иронизирует врач. – Цены выросли значительно – на молочную продукцию, на фрукты, на овощи. При этом суточную корзину, которая, по нормам питания, должна включать в себя и мясо, и рыбу, и яйца, и молоко, и овощи с фруктами, никто не пересчитывал.

И, наконец, кто как не глава организации потребителей «Общественный контроль» знает о проблеме. Всеволод Вишневецкий сообщил «Комсомолке», что расстался с деликатесами и берет меньше кондитерских вкусняшек.

- Покупаю только простые продуты ежедневного потребления: курицу, крупы, яйцо, молоко. Хотя даже гречка подорожала на 15 процентов. Для меня пока все это терпимый рост цен, но для многих людей даже такие подорожания сильно бьют по карману, - говорит Вишневецкий.

Добавим, что эксперты прогнозируют новый рост цен в России к осени-зиме 2021 года.

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