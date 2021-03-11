На станции "Маяковская" произошло задымление. Фото: vk.com/spb_today

Движение по зеленой ветке метро было прервано утром 11 марта из-за ЧП. «Комсомольская правда» рассказывает, что произошло на станции «Маяковская» в Петербурге и как это повлияло на работу метрополитена.

Так, в 8:31 поступило первое сообщение от пресс-службы подземки:

- По техническим причинам поезда проследуют станцию «Маяковская» на проход,- говорилось в тексте.

Одновременно с этим начала поступать информация от пассажиров, что составы встали в тоннелях. Позднее поезда дошли до станции «Гостиный двор», где всех высадили. Многие отправились на работу с пересадкой через «Невский проспект».

Параллельно, из-за наплыва пассажиров, были закрыты на вход «Василеостровская» и «Беговая».

Из-за ЧП была закрыта вся зеленая ветка. Фото: vk.com/spb_today

Вместе с этим в центр Петербурга прибыли машины МЧС. По данным спасателей, они начали проверять «Маяковскую» на предмет возможного возгорания. Пассажиры одновременно публиковали в соцсетях фотографии с задымлением платформы.

По предварительным данным, произошло замыкание силового кабеля на перегоне между «Гостиным двором» и «Маяковской».

Спасатели проверяли станции "Маяковская" и "Площадь Восстания". Фото: vk.com/spb_today

Вскоре было остановлено движение поездов от станции «Василеостровская» до станции «Площадь Александра Невского-1». А закрытыми оказались «Беговая», «Приморская», «Василеостровская» и «Площадь Александра Невского-1».

В обратную сторону, к «Василеостровской», поезда шли. Однако в 9:21 вся зеленая ветка метро была закрыта для движения.

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, информация о причинах инцидента уточняется. Пострадавших, предварительно, нет.

В 9:34 работа метрополитена была полностью восстановлена, все станции и линии открыты.

Позднее пришел комментарий от метрополитена:

Как сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе подземки, причины случившегося и степень разрушений на данный момент устанавливаются. Предварительно – из-за технической неполадки начала тлеть оплетка кабеля в тоннеле у станции «Маяковская». ЧП случилось недалеко от пассажирской платформы, рядом с входным светофором, при помощи которого машинисту запрещают или разрешают въезд на станцию.

- На месте работают специалисты, - уточнили в ведомстве. – Пострадавших нет. Станция работает в обычном режиме, закрывать ее повторно не планируется.