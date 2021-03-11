5 плюсов, о которых важно знать тем, кто собирается идти в судостроение

Сотни судов и кораблей спущено со стапелей Адмиралтейских верфей за всю историю. Число их неуклонно растет! Фото предоставлено АО «Адмиралтейские верфи».

С самого основания Петербурга судостроение считалось ключевой отраслью в экономике города. Сегодня в Северной столице работает более сорока предприятий судостроитель- ной промышленности - конструкторские бюро, научно-исследовательские организации, производители судового комплектующего оборудования и, разумеется, верфи, на которых строятся военные корабли и гражданские суда. К слову, пандемия практически не повлияла на график работы петербургских корабелов. Например, мощности одного из старейших судостроительных предприятий России и первого промышленного предприятия Петербурга - Адмиралтейских верфей - полностью загружены.

Если вы еще не знаете о преимуществах работы на промышленном предприятии, то мы вам о них расскажем.

1. Стабильность

Сложно назвать отрасль или бизнес, которые не пострадали во время пандемии. Но даже в такие неспокойные времена есть предприятия, которые по-прежнему работают с полной загрузкой и даже набирают персонал. Прежде всего речь идет о крупных производствах. У Адмиралтейских верфей в строительстве находятся две серии подводных лодок и патрульные корабли ледового класса для Военно-морского флота России, серия больших морозильных рыболовных траулеров и не имеющая аналогов в мире ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс». Это уникальное судно, предназначенное для проведения круглогодичных научных исследований в широтах Северного Ледовитого океана, которое способно передвигаться без помощи ледоколов и находиться в автономном дрейфе около двух лет. Так что сотрудники предприятия обеспечены работой вплоть до 2024 года.

2. Зарплата и бонусы

Работа на крупном промышленном предприятии - это стабильность, в том числе белая зарплата и социальные гарантии. А для многих петербуржцев понятие «стабильность» всегда ассоциировалась с производством. Даже в тяжелейшие 90-е, когда другим месяцами задерживали зарплату, адмиралтейцы были спокойны: деньги они получат в срок. Зарплата на предприятии систематически индексируется, и сейчас высококвалифицированные рабочие на верфях получают до 120 тысяч рублей. И это еще не все: адмиралтейцы могут рассчитывать на полный социальный пакет, в который входят оформление полиса добровольного медицинского страхования, существенные скидки на лечение в собственном медицинском центре, отдых по льготным ценам на загородных базах отдыха предприятия. Иногородним сотрудникам компенсируется проезд до Петербурга и проживание в общежитии предприятия.

Новейшее оборудование и отличные бытовые условия - дополнительные составляющие успешной работы верфей. Фото предоставлено АО «Адмиралтейские верфи».

3. Перспективы

Работа в судостроении имеет очень хорошие перспективы. Сегодня все верфи Санкт-Петербурга и Ленинградской области имеют крупные заказы, наращивают объемы строительства кораблей и судов, а значит, специалисты в этой сфере будут гарантированно востребованы. Сейчас городским и областным предприятиям не хватает рабочих рук, поэтому они дополнительно привлекают рабочую силу, в том числе и из других городов. Так что, если есть знания, квалификация и опыт, устроиться можно очень и очень неплохо. Адмиралтейские верфи всегда были заинтересованы в сотрудниках как с минимальным опытом работы, так и в квалифицированных специалистах. А сейчас для наращивания темпов строительства предприятию требуются рабочие основных судостроительных специальностей 3, 4, 5, 6-го разрядов. Это сборщики корпусов металлических судов, трубопроводчики судовые, слесари-монтажники судовые, операторы сушильных установок, машинисты портальных кранов.

4. Условия

Современное предприятие - это комфортные условия труда. Тяжелый физический труд (а в судостроительной отрасли работать нелегко) облегчает множество различных инструментов. Работать в целом комфортно: чистые и отремонтированные бытовые помещения, столовые с дотацией на питание, соблюдение всех санитарных норм и требований. На Адмиралтейских верфях по плану реконструкции предприятия ведется работа по модернизации производства - строятся и вводятся в эксплуатацию новые участки, закупается новое, современное автоматизированное оборудование и станки, имеющие программное управление. Активно реализуется система организации и рационализации рабочего пространства 5S.

Старейшее судостроительное предприятие расположено в самом сердце Санкт-Петербурга. Фото предоставлено АО «Адмиралтейские верфи».

5. Удобно добираться

Адмиралтейские верфи были заложены в 1704 году Петром I. Место для строительства искал сам царь. Вместе с князем Меншиковым он целую неделю провел в шлюпке, осматривая все бухты, заливы и проливы в дельте Невы. Идеальным местом для постройки выбрали левый берег Большой Невы, где и заложили верфь. И сегодня местоположение предприятия остается одной из его фишек. В отличие от некоторых крупных промышленных предприятий верфи находятся в черте города. Совсем рядом - оживленные магистрали, поэтому добраться до работы можно на любом виде транспорта из любой части Петербурга.

КСТАТИ

Знаете ли вы, что Адмиралтейские верфи - одно из немногих предприятий Петербурга, сумевших сохранить все объекты социальной сферы? В их числе две базы отдыха на Карельском перешейке: одна из них расположена на берегу Большого Боркова озера, красивейшем месте Карельского перешейка, другая - на берегу Финского залива, недалеко от Приморска. Кстати, отдых на загородных базах доступен не только работникам, но и их семьям. Дети сотрудников могут отдохнуть в детском оздоровительном лагере «Адмиралтеец» - он расположен в поселке Сиверском на берегу реки Оредеж.

СПРАВКА

АО «Адмиралтейские верфи» - первое промышленное предприятие Санкт-Петербурга, в прошлом году ему исполнилось 316 лет. За это время со стапелей завода сошло более трех тысяч кораблей и судов, обеспечив адмиралтейцев работой и достойной заработной платой. Сегодня Адмиралтейские верфи - базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. В настоящее время в строительстве, помимо гражданских заказов, находятся две серии подводных лодок и серия патрульных кораблей ледового класса для ВМФ РФ. Численность коллектива - более семи тысяч человек.

КОНКРЕТНО

АО «Адмиралтейские верфи» требуются высококвалифицированные рабочие основных судостроительных специальностей 3-6-го разрядов:

- трубопроводчик судовой;

- сборщик корпусов металлических судов;

- оператор сушильных установок;

- слесарь-монтажник судовой;

- регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов;

- строитель кораблей;

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

- машинист портального крана.

АО «Адмиралтейские верфи»

Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 203.

Тел.: 8 (812) 313-81-83 (доб. 1).

е-mail: oup@ashipyards.com

www.admship.ru