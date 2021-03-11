Последние новости на 11 марта 2021 в Петербурге: сбой на зеленой ветке метро, резкое потепление и ледовые пирамиды у Петропавловки

Пока в Петербурге морозно, но к выходным значительно потеплеет. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомольская правда» подводит итог минувших суток. Мы собрали все последние новости на 11 марта 2021 года в Петербурге и Ленобласти. Самой главной новостью четверга стал сбой на зеленой ветке метро, произошедший в утренний час пик.

- Метрополитен приносит извинения пассажирам в связи с временной остановкой движения, которая произошла сегодня на Линии 3 из-за задымления на станции «Маяковская». Предварительная причина задымления - короткое замыкание в кабельной соединительной муфте, - сообщили в пресс-службе подземки.

На устранение неисправности ушел час. Большую часть этого времени поезда ходили только по отдельным участкам зеленой ветки. А около 15 минут движения не было вовсе.

Впрочем, никто в итоге не пострадал, инцидент закончился лишь многочисленными опозданиями а работу.

Творческая натура петербуржцев проявилась у Петропавловской крепости. Фото: Олег ЗОЛОТО

Зато есть и хорошие новости - в Петербург идет циклон. Он несет в город ветер и снег, но вместе с тем и тепло. Температура резко «прыгнет» вверх на полтора десятка градусов. Днем в городе ожидаются осадки, а в субботу и вовсе может пойти дождь. Термометры покажут до +4 градусов.

Ну а пока в Северной столице немного морозно. Некоторые горожане решили воспользоваться ясной и солнечной погодой, чтобы выплеснуть свою творческую энергию. Результатом стали десятки ледовых пирамид у Петропавловской крепости. Любоваться на них можно, но выход на лед Невы - опасен.

Масленица масленицей, а блины-то подорожали. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Кроме этого в Ленобласти осудили молодую пару петербуржцев, которые полтора года назад жестоко убили другую семью - друзей детства. Все из-за денег. На двоих «Бонни и Клайд» получили 30 лет тюрьмы.

«А еще «Комсомолка» подсчитала, сколько стоят блины. Итог печален: цены выросли в среднем на 13%, или 44 рубля за порцию на семью.