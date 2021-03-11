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Общество

В Петербурге украли миллионы рублей, выделенные на уборку города от снега

Обыски по делу о хищении бюджетных средств проводит полиция
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Почти 10 миллионов рублей были украдены на фиктивной уборке тротуаров.

Почти 10 миллионов рублей были украдены на фиктивной уборке тротуаров.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского Главка провели утром 11 марта серию обысков. Причиной стало дело о хищении бюджетных денег, выделенных на уборку города от снега.

- Сотрудниками ГУ МВД России выявлена схема по присвоению денежных средств, выделенных на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, - сообщает пресс-служба полицейского Главка.

По версии следствия, участниками незаконной схемы оказались должностные лица нескольких организаций, специализирующихся на техническом обслуживании дорог. А ключевым и связующим звеном стал бывший руководитель городского дорожного предприятия, который воспользовался старыми знакомствами и смог получить контракт на механизированную уборку тротуаров.

Жители Петербурга были не очень довольны очисткой города от снега.

Жители Петербурга были не очень довольны очисткой города от снега.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мужчина привлек к работам подрядчика, с которым договорился поделить деньги «по-честному». В итоге работы были выполнены либо частично, либо вообще никак. А 9,5 миллионов рублей разошлись по карманам подельников.

Часть денег и документы изъяты во время обысков. Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение или Растрата». Виновным грозит до десяти лет лишения свободы плюс крупный штраф.

Отметим, что нынешней зимой в Петербурге были сильные, почти аномальные снегопады, последствия которых не могут ликвидировать до сих пор. А горожане массово жаловались на плохую работу коммунальных служб.

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