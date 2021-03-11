Участник группы «Марсель» ушел из коллектива на неопределенный срок

Женя Бабенко (справа) покинул группу "Марсель". Фото: Предоставлено "КП"

Бессменный клавишник группы «Марсель» Женя Бабенко после 16 лет совместного творчества покидает коллектив и уезжает из страны на неопределенный срок. Об этом он лично объявил зрителям, выйдя на сцену с ребятами в последний раз перед отъездом, на большом концерте коллектива в Санкт-Петербургском клубе «Морзе», который состоялся 8 марта.

С новым участником трио Ильей Афанасьевым группа уже работает последние пару недель, поэтому на концерте Женя Бабенко появился уже как приглашенный гость с сольным инструментальным номером и произнес трогательную речь:

- Я сам не знаю, как сложится моя судьба. Может быть - я уеду, может быть - останусь. Но я верю, что хорошие, настоящие, правильные отношения – дружба, которая у нас сложилась с Митей и Степой за 16 лет, она выше всех препятствий, всех расстояний. Мы не поругались, думаю, будем дальше дружить и, возможно, ещё продолжим сотрудничество. А пока я бы хотел, чтобы вы уважали и любили Илью, если не как Степу с Митей, но точно не меньше, чем меня.

В финале концерта главные хиты музыканты сыграли вчетвером, что добавило драматизма и запомнится как поклонникам, так и участникам группы если не на всю жизнь, то точно надолго.