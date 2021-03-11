Петербуржцев предложили возить на гемодиализ бесплатно

На гемодиализ в Петербурге предлагают возить бесплатно на социальном такси. Фото: Артем КИЛЬКИН

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ

Категорию петербуржцев, которые могут воспользоваться услугами социального такси, предложили расширить в Законодательном собрании. В региональный Социальный кодекс внесут еще две категории пассажиров - страдающих почечной недостаточностью детей и взрослых, которым нужен гемодиализ.

На сегодня в Петербурге живут 492 человека, которые регулярно ездят на гемодиализ. Один больной нуждается в шести процедурах в месяц, то есть около 70 - в год. В масштабах города это уже 34 тысячи поездок в год.

По подсчетам властей, на такси для страдающих почечной недостаточностью уйдет в 2021 году 12,8 миллиона рублей. Деньги уже заложены в бюджет.

Как отметил депутат Александр Егоров, проработавший оперирующим хирургом-онкологом более 30 лет, социальное такси лишь один из вариантов возможной поддержки тех, кому нужен гемодиализ. По его мнению, расходы на перевозку можно было бы включить в тариф процедуры в рамках ОМС либо покрыть их с помощью субсидий поликлиникам.

Страдающие почечной недостаточностью тоже смогут воспользоваться социальным такси. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЗА ИНСТИТУТ ИОФФЕ ЗАСТУПЯТСЯ

К депутатам Петербурга обратилась замдиректора Физико-технического института имени Иоффе Татьяна Комиссарова. Она пожаловалась на то, что многолетняя стройка научного центра при институте, который готов уже на 82 процента, может так и не завершиться.

- Вмешалась пандемия, и согласование и корректировку технического задания не смогли уложить в сроки. В результате время завершения строительства сместили на 2021 год, а внести работы в федеральный бюджет и предусмотреть финансирование не успели, - объясняет депутат Денис Четырбок.

На завершение строительства нужно чуть больше 1,5 миллиарда рублей. Из них 1,2 миллиарда уйдет на саму стройку, остальные 300 миллионов - на недостающее оборудование.

Затягивание сроков ввода центра в эксплуатацию грозит Петербургу отсрочкой в создании 500 рабочих мест и невыпуском продукции в таких важнейших направлениях, как солнечная энергетика и инфракрасная электроника.

- Вопрос имеет геостратегическое значение, - отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. - Создание опережающих специальностей, особенно в киберпространстве, - это важнейший аспект нашей национальной безопасности: информационные технологии - элемент гибридной войны. А гибридные войны - часть цветных революций, когда можно без вмешательства военной силы отдать государство под внешнее управление. Вот что значат науки и технологии.

Чтобы решить проблему, парламент обращается к главе правительства России Михаилу Мишустину. Если деньги изыщут, то в полную мощь центр заработает уже в 2022 году.

А ЧТО ЕЩЕ?

Контрольно-счетной палате дадут больше полномочий

Петербургские депутаты предложили поправку в проект федерального закона, которая позволит расширить полномочия региональных контрольно-счетных органов. Документ, по мнению парламентариев, должен укрепить в городе независимый финансовый контроль и повысить его эффективность. Так, например, планируют расширить список документов, экспертизу которых могут проводить региональные и муниципальные контрольно-счетные органы. Касается поправка и аудиторов – им предлагают дать право подписывать документы, которые требуют немедленного реагирования. Сейчас это могут делать только руководители контрольно-счетных органов.

Депутаты Петербурга предложили дать Контрольно-счетной палате больше полномочий. Фото: Артем КИЛЬКИН

К работе также предлагают привлечь профессиональное сообщество – а для этого разрешить создавать научные учреждения при палатах. Так аудиторы смогут обращаться к специалистам из разных областей, например, в вопросах сферы спорта или здравоохранения.

– Чем больше критики и возмущения в адрес работы Контрольно-счетной палаты, тем больше это говорит об ее эффективности. Она не медный пятак, чтобы всем нравиться, она должна работать, – подчеркнул Вячеслав Макаров.

Федеральный закон уже приняли в первом чтении.

КСТАТИ

На подпись к губернатору также отправили законы:

- О защите хозяев балконов, остекленных до 2021 года, от наказания по региональному КоАП (завершение череды законов о «балконной амнистии»)

- Об обеспечении доступности легковых такси для инвалидов

- О запрете оформления сразу двух льготных проездных билетов на одного человека