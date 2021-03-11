Суд отправил под домашний арест топ-менеджера магазинов Spar в Петербурге, обвиняемую в хищении 8 млрд рублей

В Петербурге избирают меры пресечения владельцам и топ-менеджерам ТД "Интерторг" по обвинению в крупном мошенничестве. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольнинский районный суд отправил под домашний арест Марианну Левинтову, топ-менеджера ретейлера ТД «Интерторг». Напомним, у фирмы в конце 2019 года со скандалом закрылись магазины Spar и «Народная семья» по всему Санкт-Петербургу.

Компанию признали банкротом. Владелец бизнеса хотел перезапустить франшизу, но потом отказался от планов. А тут еще и иск от крупного российского банка подоспел – за невозвращенный кредит. Да и поставщики товаров и продуктов пожаловались на огромные долги перед ними.

Если вы забыли, как именно закрывались магазины Spar в Петербурге, то фотография говорит сама за себя. Фото: СОЦСЕТИ

10 марта сотрудники ФСБ задержали бывшего совладельца «Интерторга» и провели обыски у него самого и у коллег предпринимателя. 11 марта о своей судьбе на ближайшие два месяца узнала только топ-менеджер «Интерторга».

Топ-менеджер "Интерторга" Марианна Левинтова в зале суда. Фото: объединенная пресс-служба судов СПб

- Как полагает следствие, Левинтова, Защеринский и братья Абдуллаевы получили обманным путем доступ к заемным средствам ПАО «Сбербанк», перечисляемым ООО «ТД Интерторг», и похитили 8 650 000 000 рублей. Деньгами они распорядились по своему усмотрению. Суд избрал Левинтовой домашний арест по 9 мая 2021 года, разрешив ей гулять с 10:00 до 12:00 не далее 500 метров от квартиры, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Всем фигурантам уголовного дела грозит до 10 лет лишения свободы, если их вину докажут.