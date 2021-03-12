Последние новости на 12 марта 2021 в Петербурге: сбой в метро, обыски по делу об уборке города от снега, мать Аршавина, выселяющая экс-невестку и внучку через суд из дома и подготовка к новому «локдауну»

Зима постепенно покидает Петербург, но пока в городе еще морозно. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомольская правда» подводит итог минувших суток. Мы собрали все последние новости на 12 марта 2021 в Петербурге и Ленинградской области. Так, главными событиями дня стали масштабный сбой в движении по зеленой ветке метро и масштабные обыски по делу о миллионных хищениях на фиктивной уборке города от снега.

11 марта оперативники Управления экономической безопасности борьбы с коррупцией пришли по десяткам адресов: в квартиры подозреваемых и офисы дорожных управлений Петербурга. Итогом стали выемки документов, изъятия крупных сумм наличности и документов. Первые фигуранты уже задержаны.

Мать Аршавина выселяет его бывшую жену из своего дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ/Артем КИЛЬКИН.

Другой скандал произошел в около футбольной сфере. Мать бывшего игрока и нынешнего тренера «Зенита» Андрея Аршавина подала в суд на его бывшую жену Алису Казьмину. Она требует выселить бывшую невестку и ее 3-летнюю дочь (свою внучку) из коттеджа. Дом действительно принадлежит свекрови.

Также мать Аршавина требует с бывшей супруги сына почти два миллиона рублей за «незаконное обогащение» - безвозмездное проживание в доме и отсутствие возможности его продать. Сама Алиса Казьмина пытается надавить на родственные чувства свекрови, но безуспешно.

Еще одной важно темой стала подготовка к третьей волен коронавируса и новому «локдауну» - закрытию всего и вся, которую якобы ведет Смольный. «Комсомолка» выяснила, что никакой речи о новой волне и мерах, связанных с ней сейчас не идет. Руководство города оценивает возможные риски. Хотя сценарий действий на крайний случай наверняка есть. Как все будет происходить - рассказали эксперты.

Сезон корюшки начнется позже. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме того, Комитет по здравоохранению рассказал о 30-летнем пациенте петербуржце, которого спасли врачи. Мужчина всего за одну ночь пережил 10 клинических смертей, но остался жив. И это не коронавирус.

А еще «Комсомольская правда» узнала, когда в Петербурге начнется сезон корюшки. В этом году уличные палатки с серебристой рыбкой откроются на две недели позже обычного, примерно в середине апреля. Причиной стали сильные морозы и лед, сковывающий места лова корюшки.