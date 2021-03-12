Депутата из Ленобласти задержали по подозрению в торговле оружием

Подпольных оружейников задержали в Ленобласти. Фото: ГСУ СК РФ по ЛО.

Муниципальный депутат из Лодейнопольского района Ленинградской области был задержан сотрудниками ФСБ в ходе крупной операции против торговцев оружием. Задержания прошли сразу в нескольких регионах России, а число изъятых «стволов» составило несколько десятков.

- Сотрудники следственного управления по Ленинградской области совместно с ФСБ России, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели 22 обыска на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В ходе обысков обнаружено и изъято более 50 единиц огнестрельного оружия, более 12 тысяч боеприпасов, а также оборудование для переделки оружия, - сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

Конкретно депутата и его двоих подельников обвиняют в покупке, переделке и продаже пистолета-пулемета «Суоми М 1», револьвера «Наган» образца 1985 года, еще одного пистолета -пулемета и более 100 патронов. Все это было реализовано за несколько сотен тысяч рублей.

СК уже завел в отношении задержанных уголовные дела за незаконные оборот и продажу оружия.

А всего операция силовиков прошла в 28 регионах России. Задержаны 72 человека, изъята 251 единица огнестрельного оружия а также 80 килограммов пороха и тротила, 21 артиллерийский боеприпас, девять ручных гранат, более 25 000 патронов и 46 приспособлений для бесшумной стрельбы. Закрыты 37 подпольных мастерских по переделке и изготовлению оружия.