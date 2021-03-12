Что чаще всего страховали жители Северо-Запада в 2020 году. Фото: freepik.com.

Минувший год отличился сниженными процентными ставками на ипотеку и, как следствие, возросшим интересом к инвестициям в жилье. В связи с этим, самым популярным видом страхования стало ипотечное. 215,5 тысяч договоров было оформлено в Северо-Западном банке по страхованию имущества (защита при пожарах, стихийных бедствиях и от других рисков), еще 190,5 тысяч — по ипотечному страхованию жизни.

54 тысячи человек застраховали свои квартиры и дачи от залива, пожара, чрезвычайных ситуаций по программе «Защита дома+». Еще 45 тысяч застраховались по программе «Защита от травм».

Еще 363,5 тысяч человек защитили свои финансы на счетах и банковских картах по программе «Сбереги финансы». Она страхует от несанкционированного снятия денег в банкомате, социальной инженерии, кибератак на смартфон и других рисков.

- Страховые программы Сбера обеспечивают клиентов защитой от самых частых рисков, помогают сохранить финансовую стабильность и спокойствие в непредвиденных ситуациях — отмечает Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. — Помимо программ по страхованию жизни, здоровья и имущества, Сбер также предлагает защиту любимых вещей, питомцев, получить компенсацию за лекарства и выплаты при госпитализации. С прошлого года у наших клиентов появилась возможность приобрести на маркетплейсе Сбера полисы ОСАГО от 12 страховых компаний. На днях мы запустили новую модель страхования по подписке. Теперь клиенты могут в мобильном приложении оформить подписку на программу «Защита от травм» на срок от одного месяца. Со временем подписная модель будет расширена на все рисковые страховые продукты и наши клиенты получат возможность заключать договоры страхования на нужный им срок.