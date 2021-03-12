Вдову убитого миллионера Шабтая Калмановича выселили из мастерской в Петербурге

Вдову убитого миллионера Калмановича выселят из Толстовского дома Фото: Сергей ДАДЫГИН

Чемпионку Европы по баскетболу, вдову убитого бизнесмена Шабтая Калмановича Анну Архипову-фон Калманович выселяют из мастерской в знаменитом Толстовском доме на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге. Это помещение миллионер арендовал у города около 15 лет назад. В пятницу, 12 марта 2021 года, Куйбышевский районный суд Северной столицы признал, что с 2009 года Анна занимает его незаконно.

- Фон Калманович умер и договор аренды прекратился. Ранее комитет имущественных отношений обращался в суд с иском с требованием заключить новый договор аренды, но в удовлетворении иска было отказано, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мансарду бизнесмен арендовал при жизни еще в 2006 году Фото: Сергей ДАДЫГИН

Комитет заявил, что вдова Калмановича с 3 ноября 2009 года по 30 марта 2020 года занимала мастерскую незаконно, без каких-либо документов. А это значит, что с нее подлежит взысканию сумма неосновательного обогащения, а именно - более 2,1 млн рублей, а также проценты за проживание свыше 877 тысяч рублей. Кроме того, Анна сделала перепланировку помещения, что было не согласовано с комитетом.

В свою очередь вдова миллионера подала встречный иск к комитету с требованием возместить ей более 3 млн рублей, на которые был проведен капитальный ремонт мастерской. В случае, если ее выселят из помещения, то она, по ее заявлению, имеет право взыскать деньги.

Калманович был убит 2 ноября 2009 года, с тех пор его вдова занимала помещение незаконно Фото: Михаил ФРОЛОВ

В результате суд, выслушав все стороны, вынес решение: взыскать с Архиповой 622 тысячи рублей за пользование помещением с августа 2017 года по марта 2020 года, а также проценты - 63 тысячи рублей. Кроме того, вдова обязана вернуть мансарду в первоначальный вид и съехать из помещения. Встречный иск суд не удовлетворил.

Напомним, Шабтай Калманович - предприниматель, генеральный менеджер сборной России по баскетболу, владелец Дорогомиловского рынка в Москве, а также организатор гастролей звезд мировой эстрады. Его застрелили 2 ноября 2009 года в центре Москвы. Троих подозреваемых в нападении на бизнесмена задержали только в июне 2019 года.

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