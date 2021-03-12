Чемпионку по битбоксу жестко избили в Петербурге

В Петербурге жестко избили чемпионку по битбоксу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге жестко избили чемпионку по битбоксу города Олю Кекс. В ночь на пятницу, 12 марта 2021 года, девушка, настоящее имя которой Ольга Пьянова, рассказала о случившемся на своей странице в Instagram.

- Мне в больнице зашили колено, потому что меня повалили на пол и продолжали избивать ногами и кулаками, пока я лежала, в голову и куда только можно, - рассказала девушка.

На лице Ольги после конфликта видно множество ссадин и большой синяк под глазом. Кто именно стал ее обидчиком, битбоксирша рассказывать не стала. После больницы она пошла в полицию, чтобы подать заявление и узнала, что ее обидчик подал встречное заявление.

Со слов девушки, это сделал ее знакомый, который после конфликта подал заявление в полицию Фото: с личной страницы в соцсети.

- Мое самочувствие сейчас неплохое. Мне не поставили пока сотрясений, я буду наблюдаться у врачей, следить за своим здоровьем, смотреть, что с ним происходит. Круто, что я, можно сказать, легко отделалась. Но если мне не станет хуже, избившему меня человеку грозит лишь административная ответственность и штраф от 5 до 30 тысяч рублей, - пожаловалась она.

Со слов девушки, человек, который ее избил ей знаком. А побой, которые он выдает за рукоприкладство Ольги, якобы, нанес себе сам.

Ольга Кекс стала известна благодаря участию в шоу "Песни" на телеканале ТНТ шоу "Я почти знаменит" на Первом канале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подростки избили беременную певицу и ее мужа в Санкт-Петербурге из-за того, что им не понравилась музыка

Пара под гитару исполняла песни на улице, когда и произошло нападение (подробности)

Крапивой по голому телу отхлестали парней, избивших уличных музыкантов в Санкт-Петербурге

Неизвестные нашли хулиганов и решили наказать их по своему (подробности)