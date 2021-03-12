«Это не чудо»: Врачи рассказали, как доставали с того света петербуржца, пережившего больше 10 клинических смертей

Над спасением Антона трудилась вся реанимационная бригада - двое врачей и четыре медсестры. Фото: из архива Ирины Власовой

История 30-летнего Антона Димова, который пережил 15 клинических смертей подряд в мгновение ока стала вирусной: ее обсуждают по всей России. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» поговорила с врачами, которые раз за разом вытаскивали мужчину с того света.

Анестезиолог-реаниматолог отделения общей реанимации больницы Святого Георгия Ирина Власова признается: за свою десятилетнюю практику она сталкивалась с разными пациентами, но такого, как Антон, повстречала впервые.

- Строго говоря, сам факт клинической смерти для врачей неудивителен, - констатирует медик. - Сравнительно недавно, например, в соседней реанимации мои коллеги спасли пациента 50 лет, тоже с тромбоэмболией. У него сердце останавливалось дважды, реанимационные мероприятия длились в общей сложности сорок минут. Были пациенты, которые переносили клиническую смерть несколько раз подряд — например, женщина, которая лечилась у нас от коронавирусной инфекции на протяжении пятидесяти дней. Но вот конкретно такой ситуации, с таким количеством остановок сердца и такой длительной реанимацией не случалось ни разу.

Положение Антона, отмечает Ирина Власова, осложнялось тем, что клиническая смерть — даже одна-единственная — никогда не проходит для организма бесследно. Пока сердце «стоит», кровь не поступает к органам, и от ее дефицита они начинают отказывать один за другим. Так было и здесь: по мере того, как мужчина «умирал», у него развивалась полиорганная недостаточность — тяжелые нарушения появились в работе печени, почек и головного мозга.

Сердце 30-летнего Антона Димова останавливалось 15 раз за одну ночь. Фото: из архива Антона Димова

- У нас, к счастью, очень слаженный и профессиональный коллектив, поэтому все четко понимали, что нужно делать, - констатирует наша героиня. - Антона быстро подключили к аппаратам жизнеобеспечения, ввели стимулирующие препараты, провели закрытый массаж сердца. Но главной процедурой стал тромболизис — поскольку сердце у Антона останавливалось из-за тромбов в легочных артериях, эти тромбы нужно было убрать. Делается это при помощи специальных препаратов, которые растворяют кровяные сгустки.

С мужчиной работала целая реанимационная бригада: два врача-реаниматолога и четыре медсестры. С ними на связи постоянно были ведущие врачи других отделений — оценивали состояние мужчины, давали советы. Периоды «жизни» и «смерти» у Антона чередовались через неравные промежутки времени: он «оживал» на пять, восемь, десять минут, потом «умирал» и стараниями медиков «оживал» снова. Самый долгий период остановки сердца продлился двадцать минут (по словам самого Антона — двадцать пять, прим.ред.). С учетом того, что по регламенту реанимационные мероприятия длятся порядка получаса, мужчине невероятно повезло.

- Нас спрашивают, можно ли назвать это чудом, - смеется Ирина Власова. - Нет, я не думаю, что это чудо. Жизнь сама по себе — вот это чудо. А то, что случилось той ночью — просто наша работа.

Удивительно, но Антон... так и не узнал, как выглядят его спасители. После памятной ночи он несколько дней провел в медикаментозной коме, а после его перевели в отделение кардиологии. Реаниматологи, спасшие мужчине жизнь, навещали его, рассказывали, что с ним случилось — но, поскольку все происходило в «красной зоне» (Антону поставили неподтвержденный диагноз «COVID-19»), медики были в СИЗах, специальных комбинезонах и респираторах. Так что никого из них мужчина до последнего не увидел «в лицо» - узнавал по одним лишь глазам.

Сейчас Антон уже дома. Медики отмечают, что для него все закончилось на удивление хорошо: тяжелые нарушения работы внутренних органов, развившиеся за время многочисленных клинических смертей, прошли практически без последствий. Так что сейчас дело за индивидуальной реабилитацией.

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