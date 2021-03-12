Руководителей сети реабилитационных клиник в Ленобласти обвинили в похищении и удержании более 50 пациентов

В Ленобласти подвели итоги громкого уголовного дела о похищении более 50 человек для удержании в реабилитационных клиниках. Фото: СК РФ

СК завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении руководителей сети частных реабилитационных клиник в Ленобласти, которых обвиняют в похищении и насильном удержании более 50 человек. Напомним, в сентябре 2019 года СОБР нагрянул в одно из таких медучреждений. Тогда нарко- и алкозависимые пациенты на камеру признавались, что их держали против воли, а иногда и били – за нарушение распорядка.

Спустя полтора года следователи разобрались, кто и в чем виноват, собрав необходимые доказательства. По версии СК, руководители сети клиник навязывали свои услуги родственникам больных с зависимостями. Директора медучреждений заверяли, что поставят на путь истинный любого. В итоге граждан, а их набралось больше 50 человек со всей России, силой помещали в частные дома в Ленобласти. Реабилитации там практически никакой не было, как и соблюдения простых санитарных норм.

- Людей, в том числе женщин и несовершеннолетних детей незаконно удерживали, скрывая от родных необходимость длительности содержания. Родственников вводили в заблуждение, взимая плату за якобы оказанные услуги в размере от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. Кроме того, одного из пациентов перемещали против его воли из одного цента в другой, - рассказывают подробности в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Уголовное дело сейчас направили в суд для рассмотрения по существу. По статье за незаконное лишение свободы виновным может грозить лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, а по статье за похищение – от 5 до 12 лет.

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