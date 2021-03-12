«Газпром нефть», Яндекс и Центр «Арктические инициативы» поддержат резидентов «Энерготехнохаба Петербург»

Подписи под соглашением поставили руководитель Центра «Арктические инициативы» Андрей Патрушев, глава Петербурга Александр Беглов, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и гендиректор Яндекса Елена Бунина. Фото: «Газпром нефть»

12 марта «Газпром нефть», правительство Санкт-Петербурга, компания Яндекс и Центр «Арктические инициативы» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Энерготехнохаб Петербург». Для поддержки резидентов «Энерготехнохаба Петербург» разработана технологическая платформа, в которую «Газпром нефть» и Яндекс планируют интегрировать набор виртуальных B2B-сервисов. С их помощью компании-резиденты получат бесплатный доступ к сервисам базовой облачной инфраструктуры, машинного обучения, платформы данных и автоматизированного управления.

«Проект Энерготехнохаба оказался очень востребован в нефтегазовой отрасли и за ее пределами. К нему присоединяются не только новые резиденты, которых сегодня уже более 130, но и новые партнёры. Яндекс с учётом своих компетенций будет участвовать в создании цифровых сервисов технохаба. А центр «Арктические инициативы», как мы ожидаем, поможет резидентам с доступом на технологические полигоны вузов и промышленных предприятий — для испытаний инновационных разработок, - сообщил председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков. - Вместе с новыми партнёрами мы продолжим активное развитие Энерготехнохаба, одна из целей которого — сделать Петербург технологической столицей российского нефтегаза».

Участники «Энерготехнохаба Петербург» также смогут получить гранты на использование облачной платформы Yandex.Cloud для разработки и запуска цифровых решений. Архитекторы Yandex.Cloud помогут с миграцией, доступом к закрытому тестированию новых сервисов и технической поддержкой.

В рамках партнерского соглашения Центр «Арктические инициативы» обеспечит участникам «Энерготехнохаба Петербург» доступ к системе испытательных полигонов с возможностью тестирования новых технологий и прототипов оборудования для энергетических компаний. Центр также окажет помощь стартапам в продвижении разработок на российском и международном рынках.

«Газпром нефть» и правительство Санкт-Петербурга планируют разработать программы дополнительных льгот для бизнеса и субсидирования затрат на релокацию научных и инженерных кадров из других регионов.

«Сегодня в наш проект вступают новые участники. Яндекc предоставит резидентам Энерготехнохаба цифровые решения и виртуальные сервисы. «Арктические инициативы» обеспечат полигоны для испытаний технологий и оборудования. Сейчас у нас в городе сосредоточено порядка 20% заказов российских энергетических компаний на новые разработки. Благодаря проекту мы сможем увеличить этот объем до 30%», - резюмировал Александр Беглов губернатор Санкт-Петербурга

Напомним, «Энерготехнохаб Петербург», проект, запущенный в конце 2019 году по инициативе правительства Санкт-Петербурга и компании «Газпром нефть». Его миссия —привлечь в город инженерные и научные подразделения крупных промышленных и энергетических корпораций, а также поддержка местных технологических компаний. По итогам 2020 года к «Энерготехнохабу Петербург» присоединились 130 резидентов из 20 регионов России, а также из Бельгии и Австрии. В планах до 2030 года — объединить в проекте до 600 высокотехнологичных компаний. Это сконцентрирует на предприятиях и в научных центрах Петербурга крупный объем научных и инженерных заказов в сфере энергетики, ежегодный объем которых в России оценивается в 100 млрд руб.