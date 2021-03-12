Пожар вспыхнул в палате туберкулезной больницы №2 в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге загорелась Городская туберкулезная больница №2 на проспекте Тореза. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в Городской туберкулезной больнице №2. Напуганные очевидцы сообщили обо всем спасателям МЧС в 20:51. Пожарные срочно выехали на место и принялись за эвакуацию. Повод тому был, ведь полыхала больничная палата. К счастью, никто из пациентов и персонала не пострадал.

- В больнице по адресу проспект Тореза, 93 загорелась палата площадью 30 квадратных метров. Огонь распространился на 20 «квадратах». Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова через 5 минут после вызова. В 21:04 спасатели ликвидировали открытое горение, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В момент пожара в палате никого не было. Сотрудники МЧС эвакуировали с этажа 25 человек. По информации спасателей, никто из них не пострадал. Всего к тушению огня привлекли почти 100 человек личного состава и 24 единицы техники от МЧС и РСЧС.